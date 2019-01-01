ديربي كاونتي يتفاوض مع لامبارد لتجديد عقده

لا يوجد أي عرض رسمي من تشيلسي للتعاقد معه حتى الآن

دخل فرانك لامبارد المدير الفني لديربي كاونتي، في محادثات رسمية مع النادي الإنجليزي من أجل تجديد عقده.

لامبارد قدم مستوى مميز الموسم الماضي مع ديربي، حيث كان على وشك قيادة الفريق للبريميرليج، لولا الخسارة من أستون فيلا في المرحلة الفاصلة.

الأمر الذي دفع ناديه السابق تشيلسي، في التفكير بالتعاقد معه، ليخلف ماوريسيو ساري المتوقع انتقاله ليوفنتوس.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن إدارة ديربي ترغب في الحفاظ على لامبارد لأطول فترة ممكنة.

وتسعى إدارة النادي لإقناعه بالتجديد، رغم تبقي عامين كاملين على نهاية عقده.

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ويطمح ديربي في توقيع لامبارد على عقد جديد، استغلالاً لعدم وجود أي عرض رسمي من تشيلسي للحصول على خدماته حتى الآن.

يذكر أن العقد الحالي للامبارد مع ديربي، يحتوي على شرط جزائي تصل قيمته إلى 4 مليون جنيه إسترليني، في حالة رحيله لنادي يلعب بدوري أبطال أوروبا.