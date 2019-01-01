ديربي كاونتي يعلن كوكو خليفة للامبارد

تجربة جديدة للمدرب الهولندي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ديربي كاونتي الذي ينافس في التشامبيونشيب تعيين الهولندي فيليب كوكو مديراً فنياً خلفاً لفرانك لامبارد المغادر إلى تشيلسي.

تشيلسي أعلن مساء الخميس تعيين لامبارد رسمياً في قيادة جهازه الفني بعد مفاوضات في الأسابيع الأخيرة بين الأطراف المعنية.

أفضل أهداف لامبارد في الدوري الإنجليزي مع وست هام وتشيلسي 🚀⚽️pic.twitter.com/EutKFGpsJ1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

هل يعيد لامبارد تجربة فيالي وخوليت مع تشيلسي؟

وذكر ديربي في بيان رسمي أن مدرب فنرباخشه وبي إس في إيندهوفن السابق سيتولى تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكانت آخر تجارب كوكو في تركيا مع فنرباخشه انتهت في نهاية 2018 قبل انتهاء النصف الأول من الموسم، وذلك بعد تدهور النتائج.

وكان ديربي قريباً الموسم الماضي من بلوغ البريميرليج مع لامبارد، ولكن خسر في نهائي الملحق على يد أستون فيلا.