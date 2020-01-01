تشكيل ديربي جدة .. المولد يقود الاتحاد وعسيري أساسيًا في الأهلي

الفهد الأسمر يعود للتشكيل الأساسي للعميد بعد غياب أكثر من عام

أعلن الجهازان الفنيان للأهلي والاتحاد السعوديان، تشكيلي فرقهما، استعدادًا لخوض ديربي جدة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يأتي العميد في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

ودفع فابيو كاريلي؛ المدير الفني للنمور، بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في الدفاع: منصور الحربي - حمدان الشمراني - برونو أوفيني - سعود عبد الحميد.

في الوسط: عبد الله المالكي - كريم الأحمدي - خالد السميري - عبد الرحمن العبود - رومارينيو.

في الهجوم: فهد المولد.

أما بدلاء النمور فهم: فواز القرني - مهند الشنقيطي - عمار الدحيم - عبد المحسن فلاته - محمد العوفي - طارق عبد الله - عوض الناشري - عبد الرحمن الغامدي - عبد العزيز العرياني.

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على الجانب الآخر، فإن فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للضيوف، دفع بكل من:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في الدفاع: عبد الله حسون - محمد خبراني - عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني.

في الوسط: جوزيف دي سوزا - ساريتش - علي الأسمري - عبد الفتاح عسيري - عبد الرحمن غريب.

في الهجوم: عمر السومة.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر المسيليم - سلمان المؤشر - يزيد ابكر - محمد المجحد - أحمد البصاص - زياد الجهني - مازن أبو شرارة - يوسف الحربي - محمد البصاص.