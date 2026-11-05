بعد جدل ديربي الهلال والنصر.. 3 سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو" ومفاجأة البرازيل ممكنة!

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مفاجآت جديدة..

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فجّر أحمد القرون، وكيل اللاعبين والمراسل الإعلامي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص افتتاح ملعب "أرامكو" الجديد، في مدينة الخبر.

هذا الملعب الذي سيخوض عليه نادي القادسية مبارياته؛ كان من المقرر أن يحتضن بعض لقاءات بطولة كأس أمم آسيا، التي تم تأجيلها من بداية 2027 إلى نهاية نفس العام.

وبعد تأجيل البطولة الآسيوية؛ خرجت مقترحات بافتتاح الملعب بديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

* سيناريوهات مثيرة لافتتاح ملعب "أرامكو"

وفي هذا السياق.. كشف القرون عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن 3 سيناريوهات أخرى لافتتاح ملعب "أرامكو"؛ وذلك على النحو التالي:

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* أولًا: مباراة تجمع بين فريقين من أوروبا.

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* ثانيًا: تنظيم بطولة رباعية مجمعة.

* ثالثًا: مباراة دولية في مارس؛ تجمع البرازيل مع السعودية أو أي منتخب أوروبي كبير.

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وشدد القرون في خبره، على أن جميع هذه الخيارات الثلاثة سالفة الذكر، مطروحة للتنفيذ الآن.

وأعرب القرون عن استعداده الكامل؛ من أجل المساعدة على تنفيذ أي من هذه السيناريوهات، لافتتاح يليق بملعب "أرامكو" الجديد.