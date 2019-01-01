صلة تعلن إلغاء جميع تذاكر جمهور الهلال بمدرج النصر في الديربي

التذاكر تم طرحها للبيع اليوم السبت عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت شركة صلة السعودية؛ المسؤولة عن بيع تذاكر ديربي الهلال والنصر السعوديين المنتظر، إلغاء كافة التذاكر التي قام جمهور الزعيم بشرائها في المدرج الخاص بجمهور العالمي.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد جامعة الملك سعود.

الشركة طرحت التذاكر للبيع اليوم السبت، عبر الموقع الإلكتروني، مع تحديد القسمين B وC من المدرجات لجمهور النصر.

الكشف عن أسعار تذاكر ديربي الهلال والنصر وبدء البيع

وكتبت صلة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر، حيث سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل، وتطبيقًا للأنظمة".

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، أما العالمي فخاض ست مباريات فقط، ويحتل المركز السادس بـ11 نقطة.