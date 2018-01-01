ديربي الشمال الغربي| بايلي يقتحم تشكيل مانشستر يونايتد إجبارياً

أجرى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد تعديلاً إجبارياً على تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول على ملعب الأخير أنفيلد.

جاء ذلك قبل لحظات من بداية المباراة، حيث كان من المقرر أن يلعب كريس سمولينج كجزء من خط الدفاع الثلاثي، إلا أن الأخير تعرض لإصابة بالقدم خلال عملية الإحماء. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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على الفور لجأ مورينيو لمدافعه الإيفواري إريك بايلي، ليحل إلى جوار ماتيو دارميان وفيكتور لينديلوف.

ولا تزال المباراة جارية بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

يذكر أن سمولينج كان قد جدد تعاقده مع الشياطين الحمر أمس، الأمر الذي كان من المنتظر أن يمنحه دفعة في مباراة العداء التاريخي.