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فرنسا

إيمريك لابورت: ديشان لا يستدعيني لفرنسا لأسباب شخصية

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اتهامات خطيرة من إيمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي تجاه ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بوجود مشاكل شخصية تمنعه من ضمه.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

هاجم إيمريك لابورت مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المدرب الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب بلاده بعد أن تجاهله تمامًا في الفترة الماضية.

جاء هذا في مقابلة صحفية أجراها اللاعب مع "EiTB" وأكد خلالها أنه لا يوجد لديه مشاكل مع ديشان، لكنه يرى بكل وضوح المدرب لديه مشاكل معه.

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وقال: "المدير الفني لا يختارني في منتخب فرنسا لأسباب شخصية، بالرغم من ذلك لابد أن أحترم قراره فهو يخصه هو فقط ولا يخص أي شخص أخر".

وأضاف: "بكل تأكيد لا أعتقد أن غيابي عن المنتخب يأتي بسبب مشكلة فنية، يجب علينا في النهاية أن نتوجه له بالسؤال بشكل شخصي حتى نفهم".

وأكمل: "لا يوجد لدي أي ضغينة ضده، إذا كان هناك أي شخص في ذلك الأمر لديه مشكلة فذلك الشخص هو ديدييه ديشان وليس العكس".

واختتم تصريحاته: "لن اتصل به، لماذا أقوم بذلك؟ بكل تأكيد لا، أنا أعمل مع فريقي في أفضل المستويات، والوحيد الذي يستطيع حسم ذلك هو ديشان، ولن أختار اللعب لإسبانيا لإن فرنسا هي دولتي".

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جدير بالذكر أن لابورت كان قد قدم مستويات طيبة مع فريق مانشستر سيتي في الفترة الماضية دون أن يحصل على استدعاء من قبل المدير الفني لمنتخب فرنسا المتوج بمونديال 2018.

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