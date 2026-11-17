ترك الحارس البرازيلي السابق نيلسون ديدا الباب مفتوحًا أمام انتقال مواطنه إندريك، مهاجم ريال مدريد، إلى ميلان في يناير المقبل.
ورغم أن سوق الانتقالات الشتوية لم يقترب حتى من الانطلاق، أصبح اسم إندريك حديث الجميع. ففي إيطاليا يتصارع ميلان وروما على انتزاع المهاجم الشاب من ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وأشعلت هذه الرغبة جدلًا واسعًا وسباقًا حول من ينجح في دفعه نحو هذا النادي أو ذاك.
وكان أحدث المتحدثين عن الملف حارس ميلان السابق نيلسون ديدا، البرازيلي مثل إندريك. وفي تصريحات لشبكة "سكاي" على هامش بطولة إيتالو جالبياتي، أشاد ديدا أولًا بتطور ميلان، ثم امتدح إندريك، معربًا عن أمله في رؤيته أو رؤية لاعب برازيلي آخر بقميص "الروسونيري" قريبًا.
ميلان يتطور
وقال ديدا: "ميلان يتطور خطوة بخطوة. الفريق يقدم أداءً جيدًا في الدوري، وأعتقد أننا لا نزال قادرين على تقديم المزيد، بينما لا يزال ينقصنا شيء في الكأس".
إندريك وروماريو
وعن إندريك، قال الحارس البرازيلي السابق: "إندريك بالنسبة لي لاعب كبير جدًا. عندما أشاهده يلعب أرى فيه شيئًا من روماريو؛ قصير القامة بعض الشيء، لكنه حاسم داخل منطقة الجزاء. وعندما أُتيحت له الفرصة للعب، سجل الأهداف أيضًا".
أمنية برازيلية في ميلان
واختتم ديدا حديثه: "أعتقد أنه قادر حقًا على التألق مع ريال مدريد ومع المنتخب، لكن إذا كان متاحًا للانتقال إلى ميلان.. أقول إنني أتمنى أن يعود لاعب برازيلي قريبًا للعب في الدوري الإيطالي وارتداء قميص ميلان".
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ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.
لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".
لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.
تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.