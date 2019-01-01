ديجينيك: لم أستفز جماهير الاتحاد.. ما حدث ليس كما ظهر

المدافع الاسترالي سعيد بفوز فريقه ويتطلع للقادم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى الأسترالي ميلوس ديجينيك مدافع الهلال السعودي سعادته عقب الفوز على اتحاد جدة بهدفين دون رد.

وقال ديجينيك:"أشكر الجميع والجماهير وزملائي على المجهود، كانت مباراة ممتعة، ونسعى لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على الصدارة".

وأضاف:"قبل انتقالي إلى الدفاع كنت ألعب في وسط الملعب، وظهرت بشكل مميز في المباراة بفضل زملائي الذين أشكرهم".

وأوضح:"نسعى للتجهز جيداً لتحقيق البطولات بالتدرب بشكل جيد،، وسيكون أمامنا مباريات قوية في البطولة العربية ووري أبطال آسيا والدوري السعودي والكأس أيضاً".

وعن استفزازه لجماهير الاتحاد قال:"ما حدث ليس كما ظهر على التلفاز، عندما كنت ذاهباً لجلب الكرة قاموا بإلقاء الأشياء عليَّ وبعد ذلك حاولت تهدئتهم".

يذكر أن الهلال قد رفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر حتى الآن.