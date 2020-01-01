ديجينيك: رفضت عرضًا خياليًا من أجل العودة إلى النجم الأحمر

ديجينيك يقول أن البعض يرى ما فعله غبيًا.

أكد الأسترالي ميلوس ديجينيك، مدافع نادي الهلال السابق، على أنه رفض عرضًا خياليًا من أحد الأندية الصينية، من أجل العودة إلى ناديه السابق النجم الأحمر الصربي.

اللاعب الأسترالي قال خلال تصريحات لمجلة "سبورتس جورنال": "حققت الكثير في كرة القدم، ولكن لا يوجد رضا، لأنني لدي طموحات وأهداف أريد تحقيقها".

ميلوس تابع: "أنا فخور وسعيد للغاية، لأنني كنت شجاعًا ورفضت مبلغ 3.2 مليون يورو سنويًا في الصين، من أجل العودة إلى فريقي السابق النجم الأحمر".

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مدافع الهلال السابق أردف: "كنت أستعد في النمسا، وكنت متواجدًا في غرفة واحدة مع جيوفينكو، وعرض عليّ عقدًا مدته 3 سنوات في الصين، مقابل 3.2 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو المال الذي سينقذ حياتي وأطفالي وأطفالهم في المستقبل، ونادرًا ما يرفض أي شخص هذا العرض".

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وواصل: "كان لديّ إصرارًا للعودة مجددًا إلى النجم الأحمر الصربي، لأنني قضيت مدة 6 أشهر كانت جميلة، كانت هناك أشياء لم أنته منها بعد".

واختتم ديجينيك تصريحاته قائلًا: "لست نادمًا على أي شيء، لقد استطعنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ونتصدر الدوري الصربي حاليًا، وأتمنى أن تنتهي أزمة فيروس كورونا المزعجة، ليسير كل شيء على ما يرام".

ديجينيك كان لاعبًا في صفوف نادي الهلال، قبل عودته في صيف 2019 إلى ناديه السابق النجم الأحمر الصربي، بعد 6 أشهر فقط قضاها مع النادي السعودي.