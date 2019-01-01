ديجينك: نحن على استعداد لإسعاد جماهير الهلال أمام القادسية

المدافع الاسترالي يتحدث عن مواجهة القادسية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأسترالي ميلوش ديجينك، مدافع فريق نادي الهلال، على أن فريقه على أتم الاستعداد لإسعاد جماهير الزعيم، خلال مباراة القادسية.

ديجينك قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة هامة جدًا على أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن على أتم الاستعداد لإسعاد جماهيرنا".

المدافع الأسترالي تابع: "سنعمل على تطوير أداءنا والاستفادة من الأخطاء للظهور بالشكل الذي تتمناه الجماهير".

ميلوش ديجينك أردف: "تركيزنا كمظومة عمل منصب نحو مبارياتنا فقط، والتي نسعى من خلالها لتقديم أداء متميز".

واختتم مدافع الهلال تصريحاته قائلًا: "سأخوض مباراتي الثانية مع الهلال على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسوف أتأقلم وأندمج مع بقية زملائي".

الهلال سيواجه القادسية مساء يوم الثلاثاء، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.