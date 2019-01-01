ديجينك: متحمس للمشاركة مع الهلال وأتطلع للفوز بالبطولات

الإسترالي يصف الزعيم بالنادي الأكبر في القارة الآسيوية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأسترالي ميلوش ديجينك؛ مدافع الهلال السعودي الجديد، عن تحمسه للمشاركة مع الزعيم والالتقاء بجماهيره في المدرجات، متمنيًا تقديم أفضل ما لديه.

وكان الزعيم قد أعلن بالأمس التعاقد مع الأسترالي لمدة ثلاثة مواسم ونصف، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

ديجينك قال، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد للغاية بالانضمام للهلال، أكبر نادي في آسيا، ومتشوق للقاء الجماهير الهلالية والمشاركة في المباريات مع زملائي في الفريق".

وأضاف: "أتطلع للفوز بالبطولات وتحقيق النجاح مع الزعيم، انتظروني وأنا متحمس جدًا لمشاهدتكم والظهور مع الفريق، وأتمنى أن أقدم الأفضل وأن أحقق الإنجازات، حلمي أن أقدم كرة قدم جيدة مع الفريق وأستمتع بذلك".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا يشارك حاليًا مع منتخب أستراليا في كأس آسيا الإمارات 2019، حيث وقع على عقود ارتداء قميص الهلال في مدينة دبي الإماراتية.

وشارك ديجينك في هزيمة منتخب بلاده الأولى أمام الأردن، لكن عاد وحصد الثلاث نقاط في اللقاء التالي أمام فلسطين بالفوز بثلاثية نظيفة.