ديجا فو دوري أبطال أوروبا .. هل يصالح برشلونة إنتر؟

ماذا سيفعل برشلونة في مباراته الأخيرة أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا بعدما حسم صعوده لدور الـ١٦؟

هل سبق لك أن سمعت عن وهم الرؤية المسبقة؟ أو تعرضت له؟ هل مررت بموقف ما وشعرت أن تلك الأحداث لا تقع للمرة الأولى بكل التفاصيل المحيطة بها؟ حسنًا ذلك هو وهم الرؤية المسبقة أو ما يسمى بـ"ديجا فو".

"ديجا فو" هي كلمة فرنسية تعني ترجمتها للعربية "شوهد من قبل" في إشارة للظاهرة التي يمر بها البشر بعض الأحيان بتذكر مرورهم بموقف سابق مماثل لآخر يمرون به في الحاضر.

وذلك بالتحديد ما نشعر به في الوقت الحالي نحن عشاق كرة القدم بسبب موقف مجموعة برشلونة وإنتر ودورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

حسم برشلونة الصعود منذ الجولة الماضية عندما فاز بثلاثية على حساب بوروسيا دورتموند في الجولة الخامسة من البطولة بينما يتنافس إنتر والنادي الألماني على المقعد الثاني في المجموعة.

ذلك الموقف تكرر الموسم الماضي بنفس العناصر عدا دورتموند الذي كان يمثله توتنهام في ذلك الوقت، حيث وجدنا برشلونة متصدرًا وحاسمًا للصعود والسبيرز ومعهم إنتر ينتظران للجولة الأخيرة لتحديد موقف كل فريق وفي رصيدهما سبع نقاط.

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يملك إنتر ودورتموند هذا الموسم أيضًا سبع نقاط في المركز الثاني والثالث لكن فارق المواجهات المباشرة هذه المرة في صالح الفريق الإيطالي وهو ما لم يكن متوفرًا أمام توتنهام في الموسم الماضي.

مصير إنتر في يده هو فقط بحسب ما هو واضح أمام الجميع ففوزهم بالمباراة سيعني تأهلهم للدور القادم رفقة برشلونة بغض النظر عن نتيجة دورتموند أمام سلافيا براج، لكن هل سيسمح برشلونة بذلك؟

في الموسم الماضي كانت كل المؤشرات تتجه صوب صعود برشلونة وإنتر كون المباراة الأخيرة للنادي الإيطالي أمام المتذيل بي اس في وأن توتنهام سيقع في مواجهة المتصدر، لكن مداورة فالفيردي عقب حسم المجموعة كانت من أسباب خروج الفريق الميلاني.

تعادل برشلونة مع توتنهام ومنحهم نقطة مجانية كانت لاحقًا من أسباب وصولهم لنهائي دوري أبطال أوروبا بينما سقط إنتر أمام بي اس في وحصد نقطة واحدة فقط وودع المنافسة الأكبر أوروبيًا.

فهل يصالح برشلونة إنتر هذا الموسم ويمنحهم نفس الأفضلية التي منحها لتوتنهام في الموسم الماضي عندما قرر فالفيردي إراحة النجوم أم نشاهد التشكيلة الاعتيادية لبرشلونة والتي قدمت أفضل مباريات الموسم هذا الأسبوع أمام مايوركا؟