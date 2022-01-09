"ديجافو ليفربول" .. الإصابات تعاند طموح كلوب من جديد

يعيش نادي ليفربول أزمة جديدة مع الإصابات خلال منافسات موسم 2021-22، لكن في الموسم الحالي مع خط الوسط، الذي يعاني لاعبوه ضربة تلو الأخرى.

وكما كان الحال في الموسم الماضي بسبب إصابات خط الدفاع، تأثر ليفربول في الموسم الحالي بإصابات الوسط، وتضررت حظوظه بشكل واضح في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بعد أن حقق 12 انتصارًا وستة تعادلات، وخسر مباراتين.

ما هي إصابات ليفربول في الموسم الحالي؟

المُلاحظ على ليفربول في الموسم الحالي أن خط وسطه هو الأكثر تضررًا من الإصابات، بالنظر إلى عددها ومدة الغياب عن المباريات.

ولعل الإصابة الأصعب في الموسم هي تلك التي تعرض لها هارفي إليوت لاعب الوسط الشاب، في 12 سبتمبر 2021 خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

إليوت تعرض لخلع في الكاحل، وامتد غيابه حتى الآن إلى أربعة أشهر، ومن المتوقع أن يعود قريبًا بعد انخراطه في تدريبات الفريق.

ولم يسلم سوى جوردان هندرسون فقط في خط وسط ليفربول من الإصابة، إلا أنه رغم ذلك لا يشارك كثيرًا بسبب تفضيلات كلوب.

فابينيو، نابي كيتا، جيمس ميلنر، كورتيس جونز، تياجو ألكانتارا، كل هؤلاء كانوا عرضة لإصابات أبعدتهم لفترات متفرقة عن الملعب.

الطبيعي أن خط وسط ليفربول مكون من ثلاثة لاعبين، وفي الأحوال العادية، يمكن أن نجد فابينيو وعلى يمينه تياجو وعلى يساره هندرسون.

هذا الثلاثي بدأ سويًا خمس مباريات فقط من أصل 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، أربع 25% فقط من المباريات الممكنة حتى الآن.

وهذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ليفربول يعاني من أزمة حقيقية في خط وسطه، بسبب الإصابات المتكررة.

معاناة ليفربول في الموسم الماضي

ما يحدث في الموسم الحالي يعيد إلى الأذهان ما حدث مع "الريدز" في الموسم الماضي، بسبب إصابات خط الدفاع تحديدًا.

ليفربول فقد في بداية الموسم خدمات قائد الدفاع فيرجيل فان دايك، بسبب الإصابة أمام إيفرتون في مباراة "ديربي الميرسيسايد".

فان دايك تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ما أبعده طوال عن ليفربول طوال الموسم، وكلفه ذلك المشاركة في بطولة أمم أوروبا مع هولندا.

ومع إصابة فان دايك، تعرض جويل ماتيب، وجو جوميز لإصابات متفرقة على مدار الموسم، جعلت كلوب يستعين بخدمات فابينيو وهندرسون في قلب الدفاع في محاولة لترقيع خط الدفاع.

هل ينجح ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي؟

مع مسيرة مانشستر سيتي المثالية حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وتوفر الزاد البشري في فريق المدرب بيب جوارديولا، فإن فرص ليفربول تتقلص في المنافسة على اللقب.

وبالنظر كذلك إلى فارق النقاط قبل 17 جولة على نهاية المسابقة، فإن فكرة خطف اللقب من مانشستر سيتي تبدو مستبعدة إلى حد كبير.

اقرأ أيضًا |

تصريحات منسوبة وتعنت وانحياز لأوروبا .. أمم إفريقيا تتحدى الأزمات

فيديو | قفزة فينيسيوس فوق شعار الملكي تثير الجدل

فيديو | العويس سابقًا: إن لم يُجدد الشباب عقدي، سأعتزل وأنضم لمشجعيه