ديبورتيفو لا كورونيا ضد برشلونة: معاينة مباراة الدوري الإسباني

الدوري الإسباني - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 10:15 ريازور

برشلونة يبدو عصيًا على الإيقاف، لكن عليه الفوز لإبقاء ريال مدريد بعيدًا

يسافر برشلونة إلى ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا يوم الأحد لمواجهة ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني. ويخوض متصدر الدوري المباراة بعد أسبوع حافل، متطلعًا إلى توسيع الفارق في الصدارة. وفاز فريق هانسي فليك على صباح 4-1 في دوري أبطال أوروبا بمدينة باكو مساء الأربعاء. وسجل أنتوني جوردون هدفين، كما هز كريم أديمي وجابرييل جيسوس الشباك، ليسجل برشلونة ثلاثة أهداف خلال عشر دقائق من الشوط الثاني.

وفي عطلة نهاية الأسبوع السابقة، قلب برشلونة تأخره بهدفين أمام فياريال إلى فوز 3-2 على ملعب كامب نو. وأبقته تلك النتيجة متقدمًا بثلاث نقاط على ريال مدريد، بعدما فاز في 12 من مبارياته الـ13 بالدوري هذا الموسم.

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ديبورتيفو بحاجة إلى الثبات في مستواه

يخوض ديبورتيفو المباراة وسط تذبذب في نتائجه. فقد خسر فريق أنطونيو هيدالجو 3-1 أمام ألافيس في مباراته الأخيرة، ويحتل المركز الـ12 في الترتيب.

وكان قد تغلب على أوساسونا 2-1 في وقت سابق من هذا الشهر، وتعادل دون أهداف مع إسبانيول. وينتظر جمهوره في ملعب ريازور أداءً أفضل أمام متصدر الدوري. وسيعتمد الفريق كثيرًا على لاعبه السابق في برشلونة، بيير إيميريك أوباميانج. وسجل المهاجم البالغ 37 عامًا، الذي تنقل بين عدة أندية، خمسة أهداف وصنع هدفين هذا الموسم.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

شهدت جميع مباريات برشلونة الـ16 الأخيرة أكثر من 2.5 هدف.

لم يحافظ ديبورتيفو على نظافة شباكه في آخر 10 مواجهات مع برشلونة، رغم أن هذا أول H22 بين الفريقين منذ 2018.

فاز برشلونة بجميع مبارياته الست خارج أرضه في الدوري الإسباني هذا الموسم، محققًا نسبة انتصارات بلغت 100%.

رغم قوة برشلونة الهجومية، لم يحافظ على نظافة شباكه سوى ثلاث مرات في آخر 16 مباراة.

التشكيلتان المتوقعتان

ديبورتيفو (4-4-2): رومان؛ ألتيميرا، لوريرو، خيمينيز، كوالياتا؛ سوريانو، أماتوتشي، كاسادو، هيرنانديز؛ نسونجو، أوباميانج.

برشلونة (4-2-3-1): جارسيا؛ جارسيا، كوبارسي، مارتين، كانسيلو؛ دي يونج، بيدري؛ يامال، أولمو، جوردون؛ رافينيا.

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