ديباي يطالب الاتحاد الأوروبي بحل لمشكلة العنصرية قبل يورو 2020

ممفيس ديباي نجم فريق ليون ومنتخب هولندا يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوضع حد للعنصرية في الملاعب.

طالب اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق ليون ومنتخب هولندا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوضع حد لحوادث العنصرية التي تملأ الملاعب الأوروبية مؤخرًا.

وكتب ديباي: "أشعر بالتعب من رؤية مثل تلك الصور مرارًا وتكرارًا في ملاعبنا، متى سيتوقف كل ذلك وما الذي سنقوم به بالأخص مع قدوم يورو ٢٠٢٠".

وقام اللاعب بتوجيه كلماته للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره الهولندي عبر الحسابان الرسميان لهما على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر".

وكانت مواجهة فريق دن بوش ونظيره إكسيلسيور في الدرجة الثانية الهولندية قد تمت مقاطعتها بسبب حادثة عنصرية ضد لاعب الأخير أحمد موريرا.

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وتم استئناف المباراة بعد توقف دام لحوالي ٢٨ دقيقة ونجح اللاعب في الحصول على انتقامه عندما سجل هدفًا في مرمى أصحاب الأرض وأمام جماهيرهم.

ونفى فريق دن بوش أن تكون الهتافات التي سمعها لاعب الفريق الضيف عنصرية، وأكد أنها مجرد ضجة من الجماهير يقومون بها ضد كل منافس.

ونشر النادي بيانًا صحفيًا لهذا الشأن أكد من خلاله رفضه لكافة صور العنصرية في الملاعب وسرد من خلالها الوقائع بشكل تفصيلي.

جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات دوري الدرجة الثانية قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم ليتراجع إكسيلسيور للمركز الخامس.