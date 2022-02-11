ديباي يحسم قراره بشأن مستقبله مع برشلونة ويخبر الإدارة

كشفت تقارير صحفية أن ممفيس ديباي، لاعب برشلونة، قد اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، وأخبر به الإدارة في ظل الأنباء التي ترددت حول رحيله.

وكان اللاعب الهولندي صاحب الـ 27 عامًا، قد انضم إلى الفريق الكتالوني، في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليون الفرنسي، بناء على طلب المدرب السابق رونالد كومان.

وبعد رحيل كومان، وتولي تشافي هيرنانديز مسؤولية تدريب الفريق، أشارت التقارير إلى أن تشافي غير مقتنع بمستوى ديباي ولا يعتمد عليه، ويطمح المدرب الإسباني للتعاقد مع مهاجم صريح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ديباي قرر الرحيل عن برشلونة وأخبر إدارة الفريق بقراره، والتي أكدت له أنها ستقرر وتنظر في مستقبله في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ديباي بالفعل تلقى بعض العروض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر الاستمرار مع برشلونة، حتى الصيف القادم على أقل تقدير.

وتعرض النجم الهولندي إلى إصابة أبعدته عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي، ومن المقرر عودته إلى الملاعب خلال الأيام المقبلة، ويسعى اللاعب لمعرفة موقفه من المشاركة مع الفريق، خاصة بعد تعاقدات برشلونة الشتوية الماضية.

وكان الفريق الكتالوني، قد أعلن التعاقد مع أداما تراوري، فيران توريس، بالإضافة إلى أوباميانج في يناير الماضي، لتعزيز الخط الأمامي للفريق ليزداد مستقبل ديباي غموضًا مع الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن ديباي قد شارك مع برشلونة هذا الموسم في 23 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.