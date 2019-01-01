ديباي: احتجنا للتغيير في ليون

المهاجم الهولندي يكشف أزمة ليون مع المدرب السابق

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كشف ممفيس ديباي، لاعب ليون، أن الفريق كان بحاجة للتغيير على صعيد القيادة الفنية والإدارية للنادي متفائلًا بتقديم موسم أفضل.

ليون تخلى عن نبيل فقير لصالح ريال بيتيس كما رحل تانجي ندومبيلي إلى توتنهام الإنجليزي بجانب انضمام فيرلاند ميندي إلى ريال مدريد.

وقال ديباي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "احتجنا للتغيير في ليون بعد فترة طويلة من تقديم مستويات جيدة دون تحقيق شيء مثمر وعانينا كثيرًا من الإدارة السابقة".

وتابع: "قدمنا موسمًا مميزًا العام الماضي وبالأخص في دوري أبطال أوروبا ولكن كنا نستطيع على الأقل تحقيق بطولة الكأس".

واختتم: "سوف نحاول تقديم أفضل ما لدينا خلال الموسم الجديد. باريس سان جيرمان لديه إمكانيات لا يمتلكها أي فريق آخر في الدوري الفرنسي ولكننا سنحاول".

جدير بالذكر أنّ الدوري الفرنسي ينطلق مساء اليوم، الخميس، بمواجهة بين موناكو وليون.