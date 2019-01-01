الانتقالات

يوفنتوس يطلب 100 مليون يورو لبيع ديبالا

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العرض الأول من باريس سان جيرمان جاء بعيداً عن مطالب يوفي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي، المقابل المالي المطلوب في مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف.

مستقبل ديبالا يعتبر محل شكوك كبيرة منذ نهاية الموسم الماضي، لوجود خلافات كبيرة مع المدرب السابق ماسيميليانو أليجري.

وحتى مع قدوم المدرب الجديد ماوريسيو ساري، الجدل يظل قائماً حول رغبة البيانكونيري بالاحتفاظ باللاعب.

راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أكد اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات ديبالا.

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وأوضح أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس، دخل في مفاوضات جدية مع إدارة يوفي حول الصفقة.

التقييم الأول لليوناردو جاء بعيداً جداً عن رغبات يوفنتوس، حيث ظن أنه يمكنه ضم الأرجنتيني بـ50 مليون يورو فقط.

وعلى الجانب الآخر رفض النادي الإيطالي بيع ديبالا، بأقل من 80 مليون يورو بالإضافة لـ20 آخرين كإضافات، ليصبح المجموع بأكمله 100 مليون.

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ويواجه باريس منافسة شرسة من بعض الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد وكذلك إنتر.

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