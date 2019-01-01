يوفنتوس يطلب 100 مليون يورو لبيع ديبالا

العرض الأول من باريس سان جيرمان جاء بعيداً عن مطالب يوفي

حدد نادي يوفنتوس الإيطالي، المقابل المالي المطلوب في مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا هذا الصيف.

مستقبل ديبالا يعتبر محل شكوك كبيرة منذ نهاية الموسم الماضي، لوجود خلافات كبيرة مع المدرب السابق ماسيميليانو أليجري.

وحتى مع قدوم المدرب الجديد ماوريسيو ساري، الجدل يظل قائماً حول رغبة البيانكونيري بالاحتفاظ باللاعب.

راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أكد اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات ديبالا.

وأوضح أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس، دخل في مفاوضات جدية مع إدارة يوفي حول الصفقة.

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

التقييم الأول لليوناردو جاء بعيداً جداً عن رغبات يوفنتوس، حيث ظن أنه يمكنه ضم الأرجنتيني بـ50 مليون يورو فقط.

وعلى الجانب الآخر رفض النادي الإيطالي بيع ديبالا، بأقل من 80 مليون يورو بالإضافة لـ20 آخرين كإضافات، ليصبح المجموع بأكمله 100 مليون.

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ويواجه باريس منافسة شرسة من بعض الأندية الأوروبية، أبرزها بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد وكذلك إنتر.