الانتقالات

ديبالا يرفض مانشستر بسبب إنتر

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Getty Images
ثلاثة أندية تتصارع على لاعبين
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن باولو ديبالا، مهاجم إنتر، رفض الانتقال لمانشستر يونايتد ويفضل الانتقال إلى إنتر.

المفاوضات بين يوفنتوس ومانشستر دخلت في مراحلها الأخيرة مساء الأربعاء بعد تواجد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للفريق الإيطالي في لندن.

وقالت "كوريري" إن ديبالا سيتحدث مع مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الخميس ويتفهم منه وضعه مع الفريق.

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وأكمل التقرير أن مغالاة ديبالا في طلباته من راتب مع يونايتد تعقد الصفقة التبادلية مع روميلو لوكاكو، مؤكداً أن اللاعب يرحب الآن بفكرة اللعب مع إنتر.

رفض ديبالا لمانشستر سيعني انهيار التبادل مع لوكاكو، بحسب الصحيفة، ويعيد من جديد فتح باب المبادلة مع ماورو إيكاردي، لاعب إنتر.

ويُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا مع بداية الجولة الأولى من البريميرليج بعد تسعة أيام من الآن، بينما لا يزال مستمراً حتى نهاية أغسطس في إيطاليا.

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