إيفرتون يقترب من الإعلان عن صفقة مويس كين

المهاجم الشاب ينضم للتوفيز مقابل 30 مليون يورو

اقترب نادي إيفرتون الإنجليزي، من الإعلان عن تعاقده مع مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي خلال حوالي 24 ساعة.

يوفنتوس توصل لاتفاق نهائي مع التوفيز على بيع المهاجم الإيطالي الشاب، في صفقة تصل قيمتها 30 مليون يورو.

شبكة "سكاي " الإيطالية أكدت أن كين سيتجه لانجلترا غداً السبت، من أجل إجراء الكشف الطبي والتوقيع على عقود انضمامه لإيفرتون.

ومن المتوقع أن يتقاضى كين راتب سنوي بـ3 مليون يورو، مقابل الانضمام للفريق الإنجليزي لمدة خمس سنوات.

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البيانكونيري حاول إقحام شرطاً يمنحه أحقية شراء كين في المستقبل، ولكن إيفرتون رفض ذلك، مقابل منح يوفنتوس أولوية ضمه في حال الرغبة بالبيع.

ويعتبر صاحب الـ19 عاماً من خريجي أكاديمية يوفنتوس، حيث حصل على فرصته الموسم الماضي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، لكنه يبدو خارج حسابات ماوريسيو ساري.