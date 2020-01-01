ديبالا: من الرائع اللعب مع ميسي ولكن يوفنتوس لديه رونالدو أيضًا

ديبالا يثير الجدل حول مستقبله مع يوفنتوس ويلمح لاحتمالية انتقاله إلى برشلونة

قال باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس إنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن تجديد عقده، مضيفًا أنه لا يوجد أي جديد في هذا الشأن حاليًا.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في صيف العام 2022، وبعد الأداء الخارق للنجم الأرجنتيني مع السيدة العجوز هذا الموسم يسعى النادي إلى الاحتفاظ بخدماته لسنوات إضافية.

وحول ذلك، وبسؤاله عن تجديد عقده أكد ديبالا أنه لا شيء جديد حتى الآن وأن الأمور تظل على ما هي عليه، ولكن يوفنتوس نادي عظيم وهو سعيد بداخله.

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ولكن في الوقت ذاته، لمح ديبالا إلى احتمالية انتقاله إلى برشلونة مستقبلًا من أجل اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي، مما أثار قلق إدارة يوفنتوس.

وأضاف ديبالا في مقابلة أجراها مع سي إن إن: "مسألة التجديد مع يوفنتوس في الوقت الحالي تتسم بالحذر، ولكن لدي عقد لمدة عام ونصف"

وتابع: "أنا أفهم أن المستجدات التي تسبب فيها فيروس كورونا وتأثيرها على النادي ليس سهلًا، ولكن اللاعبين الآخرين جددوا عقودهم، لذا دعونا ننتظر"

وأردف: "من الواضح أنني لاعب في هذا النادي ويسعدني أن أكون هنا. الناس يحبونني كثيرًا وأنا أحب الناس كثيرًا. لدي تقدير كبير للنادي والأشخاص الموجودين هنا"

وأكمل: "ولدي علاقة جيدة برئيسي و بالتأكيد سنتحدث في وقت ما. أو ربما لا، لا أعرف. في مرحلة ما قد يكون هناك تجديد محتمل، لكن ذلك يعتمد على يوفنتوس"

وحول برشلونة قال: "اللعب بجوار ميسي حلم بالطبع لأي لاعب، برشلونة نادٍ كبير، في الحقيقة هو نادٍ ضخم وميسي يجعله أكبر وأكثر جاذبية، سيكون من الرائع اللعب معه"

واسترسل: "يوفنتوس هو أيضًا نادي رائع وكبير ومليء بالتاريخ، حيث يلعب أساطير ونجوم رائعون. لدينا الكثير من الجودة بحيث يمكننا أن نتوج بالبطولات، اللعب بجوار بوفون وكريستيانو رونالدو مميز ويجعل النادي أكبر"

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يذكر أن باولو ديبالا كان قريبًا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه تمسك بالبقاء مع يوفنتوس.