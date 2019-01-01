ديبالا: اختراقي في هدف رونالدو كان حاسمًا

أبرز ما قاله ديبالا عقب فوز يوفنتوس على سبال

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تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس عن أهمية الاختراق الرائع الذي قام به قبل أن يقوم بصناعة هدف رونالدو في شباك سبال.

وتغلب يوفنتوس على سبال بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وسجل كرستيانو رونالدو هدف المباراة الثاني بعد مراوغة مميزة باولو ديبالا وتمريرة ساحرة سمحت له بتسجيل هدفه الثالث في الكالتشيو هذا الموسم بطريقة رائعة.

وعقب المباراة، قال ديبالا إن الاختراق كان مهمًا من أجل فتح زاوية التمرير وخلق الفرصة التي سجل منها كرستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين.

— جول مصر (@goaleg) September 28, 2019

وأضاف: "الهدف جاء في توقيت رائع، وأتى بعد عمل هجومي مميز، وجود رونالدو يمنحك العديد من الخيارات المثالية من أجل التمرير والصناعة"

وتابع: "الفوز عل ىسبال مهم واعتلاء صدارة الدوري مؤقتًا شيء إيجابي، لا نريد فقدان المزيد من النقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب"

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يذكر أن يوفنتوس قد تصدر ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا، وسيظل محتفظًا بصدارته في حال تعثر إنتر في مواجهة اليوم أمام سامبدوريا.