ديانج يعاني من إجهاد وفايلر يتابع ملف المصابين في الأهلي

ديانج يعاني من إجهاد في العضلة الضامة والفحص الطبي يكشف موقفه.

كشف النادي الأهلي، عن معاناة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأحمر، من إجهاد، حيث سيخضع لفحص طبي، قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، لمعرفة قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية.

ديانج عانى من إجهاد في العضلة الضامة، بعد مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والمقامة في مصر الوقت الحالي.

ويغادر حمدي فتحي إلى ألمانيا غدٍ الإثنين، من أجل الخضوع لجراحة في غضروف الركبة، بعد تعرضه للإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر مؤخرًا.

وشهدت حالة محمود متولي، مدافع الأهلي، تحسنًا ملحوظًا، في ظل خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل التخلص من إصابة العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في كأس السوبر أمام الزمالك.

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وسيجري محمود متولي آشعة جديدة، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي الذي يخضع له حاليًا، بعدما تم عرض آشعة المدافع على استشاري ألماني، وأوصى بعدم الاستعجال في العودة للتدريبات.

وحرص المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على مستجدات ملف اللاعبين المصابين، من أجل معرفة تطورات إصابتهم.

الأهلي يواصل استعداداته في ظل فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك قبل مواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.