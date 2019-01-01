الانتقالات

ديانج: اللعب في الأهلي يوازي اللعب في البريميرليج!

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المالي يعرف أبو تريكة وعصام الحضري..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي الجديد سعادته بالانضمام للقلعة الحمراء، مؤكداً أنه لم يتردد بشأن قبول هذا العرض.

وقال ديانج في تصريحاته لقناة النادي:"ستكون فرصة كبيرة لي أن ألعب في أكبر أندية القارة الإفريقية وأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب، أعتقد أن هذا سيطور أدائي".

وأضاف:"ستكون فرصة كبيرة لي إن أردت الاحتراف، سأحترف من خلال بوابة كبيرة للغاية. اللعب في النادي الأهلي يقارن باللعب في الدوري الإنجليزي أو الألماني أو أي من الدوريات الأوروبية الكبرى".

وأوضح:"هذه الفرصة لا تأتي كثيراً في الحياة، ولذلك أردت استغلالها لثقتي في مدى تأثيرها على مسيرتي القادمة. الأهلي لا يقارن".

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وتابع:"تابعت الكثير من نجوم الأهلي، مثل محمد أبو تريكة المعروف في كل قارة إفريقيا إلى جانب حارس المرمى الذي حقق كل الألقاب مع الأهلي وكان مشهوراً في إفريقيا مع منتخب مصر أيضاً (عصام الحضري)".

يذكر أن لاعب الوسط المدافع المالي -21 عاماً- قد انضم للنادي الأهلي قادماً من مولودية الجزائر.

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