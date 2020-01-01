دياز يضع زيدان في ورطة قبل مواجهة غرناطة وريال مدريد

ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يضع زين الدين زيدان في ورطة قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد لم يتدرب اليوم مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب لن يتواجد في المواجهة المقبلة أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

وبهذا يضع اللاعب مدربه زين الدين زيدان في ورطة قبل المواجهة الهامة أمام غرناطة بالجولة الـ 36 من البطولة.

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ويغيب اللاعب الصربي لوكا يوفيتش عن قائمة الفريق في المواجهة المقبلة لتواجده في العزل الصحي، بعد مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا.

وخضع يوفيتش لفحص طبي أكد سلبية العينة المأخوذة منه، وسيخضع للمزيد من الفحوصات لو ظهرت سلبية أيضًا سيكون متاحًا ضد فياريال.

وترك دياز ويوفيتش كريم بنزيما كالخيار الوحيد أمام المدرب الفرنسي خلال المواجهة المقبلة، وهو ما قد يصعب الأمور عليه، في ظل عدم جاهزية هداف الفريق بنسبة 100%.

وكان بنزيما قد أنهى المواجهة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس بمشكلة في القدم، أثارت الشكوك حول تواجده في المباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة لكن بمباراة أقل، وللملكي أفضلية المواجهات المباشرة أيضًا.