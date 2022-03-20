"دياز ليس سبب تغير الهلال وشرط واحدة لعودة الأهلي"

رفض الناقد الرياضي فلاح القحطاني نسب الفضل في التغير الكبير على مستوى الهلال ونتائجه في الدوري السعودي إلى مدربه الجديد رامون دياز، مؤكدًا أن هناك سببًا آخر لهذا التحول الكبير.

الهلال هزم ضيفه في الرياض بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، وقد أصبح ثانيًا في جدول الترتيب ومتصدر سباق المطاردين للاتحاد في الصدارة، حيث يبتعد عنه بفارق 11 نقطة مع مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء.

ماذا قال القحطاني عن نقطة التحول في الهلال؟

الصحفي المخضرم أوضح أن الهلال الحالي هو نفسه الفريق الذي خسر بالأربعة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، لم يتغير عليه سوى شيء واحد محليًا بجانب المدرب دياز.

وأضاف موضحًا "الجميع يتحدث عن دور دياز في تغير الهلال وأرفض هذا الحديث، المدرب لا يمتلك عصا سحرية ليُغير كل هذا في الفريق الذي هُزم بالأربعة في كأس العالم للأندية".

تابع "الهلال أضيف له 4 عناصر مهمة من أندية محلية قبل مونديال الأندية، هم محمد العويس وعبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد وأوديون إيجالو، طبيعي أن يُصبح الفريق أقوى وتُصبح الفرق المنافسة أضعف، هذا هو سبب تحسن أداء ونتائج الفريق".

القحطاني: شرط واحد لعودة الأهلي

القحطاني وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي انتقل للحديث عن النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك شرطًا واحدًا لعودة النادي وتلبية طموحات وآمال جماهيره، وإلا لن يستطيع أبدًا المنافسة على الألقاب.

وأوضح أن هذا الشرط هو وجود داعم مالي يضخ في النادي 150-200 مليون ريال لتسديد الديون ودعم الفريق بصفقات مثل تاليسكا وماتيوس بيريرا وعبد الرزاق حمدالله وإيفر بانيجا.

إذ قال "الأهلي يحتاج لداعم مالي قوي ليعود للمنافسة، داعم يضخ ملايين لا تقل عن 150-200 مليون ريال وإلا لن يعود أبدًا، وأقصد أنه لن يُنافس بالشكل الذي يريده جمهوره، النادي بحاجة لداعم يُسدد ديونه ومن ثم يجلب له صفقات مثل تاليسكا وبانيجا وحمدالله وغيرهم".

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