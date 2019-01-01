دياز: فرصة بيراميدز في المنافسة على الدوري قلت بسبب التعادلات الأخيرة

بيراميدز تعادل في آخر مباراتين له بالدوري أمام مصر المقاصة والمصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز أن فرص فريقه قلت في المنافسة على الدوري، بسبب التعادلين الأخيرين للفريق، مشيراً إلى الطرد كان سبب تعادل الفريق مع المصري.

وتعادل اليوم بيراميدز مع المصري، بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 31، التي جمعت بينهما على ملعب الجيش بالسويس.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد دحلنا المباراة ولعبنا بشكل جيد، وتمكنا من تسجيل أول الأهداف، ولكن النقص العددي أثر علينا بالسلب، وتسبب في تعادلنا".

وواصل: "بالنسبة لي تعادل بطعم الخسارة، خربين أهدر فرصتين كان من الممكن أن نحسم بهم المباراة لصالحنا".

وتابع: "في اعتقادي أننا لم نكن سيئين في مباراتي المقاصة والمصري، ولكن تراجعنا اليوم بسبب النقص العددي بعد حالة الطرد".

🗒️- المصري لم يخسر من بيراميدز هذا الموسم.



🗓️ الدور الأول



3× 3



🗓️ الدور الثاني



1×1 pic.twitter.com/KmCz7bfYZT — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وأضاف: "كنا متقدمين وكان بإمكاننا أن نضاعف النتيجة، ولكن هذه هي كرة القدم، لقد قللت التعادلات الأخيرة فرصنا في المنافسة على الدوري، خاصة مع أفضلية مباراتين للأهلي والزمالك".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، برصيد 65 نقطة، بعد لعب 31 مباراة، وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر الذي لعب 29 مباراة.