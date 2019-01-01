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كأس الملك الاسباني

دياز: حققت حلم الطفولة باللعب لريال مدريد

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Getty Images
تعرف على تصريحات دياز عقب مشاركته للمرة الأولى مع ريال مدريد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، أنّ ارتدائه قميص الملكي كان حلمه منذ الطفولة ولم يصدق أنّه تحقق.

دياز شارك للمرة الأولى بقميص الملكي في ذهاب دور الـ 16 من كأس الملك أمام ليجانيس.

وقال لاعب مانشستر سيتي السابق في تصريحات عقب المباراة: "هذا أمر عظيم ويوم مميز لا يمكن أن ينسى".

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وتابع: "أن تكون أول مباراة لي مع ريال مدريد في "ساتياجو برنابيو" فهذا أمر عظيم للغاية، لقد كان هذا حلمي منذ الطفولة".

اللاعب صاحب الأصول المغربية أكد أنّ أكثر ما أسعده هو الفوز بأول مباراة يلعبها مع الملكي.

وواصل: "سيرخيو راموس كان أول المهنئين لي بالانضمام لريال مدريد، لقد استمتعت بكل لحظة منذ وصولي إلى العاصمة".

واختتم: "راموس لاعب رائع وعلى أعلى مستوى، سعيد بأن نتواجد سويًا في غرفة الملابس".

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع دياز من مانشستر سيتي مقابل 25 مليون يورو ليصبح أول صفقة شتوية منذ 2014 بضم لوكاس سيلفا.

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