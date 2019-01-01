دياز: أداء بيراميدز سيتحسن مع تحسن أرضية الملعب واختيارات اللاعبين موفقة من الإدارة

المدير الفني لنادي بيراميدز يتحدث للمرة الأولى بعد اول مباراة له مع فريقه الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد الأرجنتيني، رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز بلاعبي فريقه، وبسرعة تأقلمهم على طريقة لعبه، بعد الفوز على سموحة.

وحقق بيراميدز فوزاً عريضاً على سموحة برباعية نظيفة، بالجولة الـ 22 من الدوري المصري، تحت القيادة الفنية للأرجنتيني في اول مباراة له مع فريقه الجديد.

وقال دياز في تصريحات تلفزيونية: "سعيد جدا، الجميع قدم مباراة كبيرة ومستوى رائع، اللاعبون استوعبوا طريقتي في وقت قصير وهذا أمر مفرح بالنسبة لي".

رامون دياز مدرب #بيراميدز انتصر برباعية على #سموحة في الدوري المصري.✅



المباراة الأولى مع #الهلال، خسر أمام #الاتحاد بهدفين دون رد في الدوري السعودي.❌



المباراة الأولى له مع #الاتحاد، خسر أمام #الهلال بهدفين لهدف في السوبر السعودي.❌ pic.twitter.com/Al0V3pzQaD — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

وواصل: "طلبت من اللاعبين اللعب في عمق الملعب بالشوط الثاني وزيادة السرعة في إنهاء الهجمات، وهذا ما قاموا بتنفيذه".

وتابع: "الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، اختيار موفق من الإدارة سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين، الجميع لديه الإمكانيات للتطور".



بيراميدز يقسو على سموحة برباعية في الظهور الأول لدياز



وأكمل: "بيراميدز سيكون حاضر دائماً في المنافسة، وفي اعتقادي المستوى سيتحسن بشكل كبير عندما تتحسن أرضية الملعب".

الجدير بالذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بعد لعب 22 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 19 مباراة.