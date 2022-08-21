دون جدولة .. النصر يتسلم الكفاءة بسداد كافة الالتزامات

النصر سيقوم بتقييد لاعبيه الجدد دون أي مشكلة

أعلن نادي النصر، عن استخراج شهادة الكفاءة المالية، بعد أ تم سداد كافة الالتزامات المالية على العالمي، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023.

النصر يتسلم شهادة الكفاءة المالية

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

وقام النصر بنشر صورة من شهادة الكفاءة المالية التي حصل عليها النصر، وعلق عليها قائلًا: "بعد سداد كافة الالتزامات المالية دون إعادة جدولة، النصر يتسلم الكفاءة المالية".

وتشير بعض التقارير إلى أن الرمز الداعم خالد بن فهد هو من ساعد إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، على سداد الالتزامات المالية على العالمي، وبذلك يتمكن النادي من قيد اللاعبين الجدد.

ما هي صفقات النصر في صيف 2022 حتى الآن؟

أبرم نادي النصر 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022 حتى الآن، وذلك بناءً على طلب المدرب رودي جارسيا.

الصفقة الأولى هي التعاقد مع الظهير الأيسر العاجي جيسلان كونان في صفقة انتقال حر، ثم تعاقد النصر مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نابولي السابق في صفقة حرة.

ونجح النصر في التعاقد مع البرازيلي لويس جوستافو لاعب وسط فنربخشه التركي في صفقة حرة، وأعلن النصر عن ضم عبد الرحمن غريب جناح الأهلي لمدة 4 سنوات.