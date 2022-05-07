دون تسديدات والأسوأ في الهجوم .. أرقام رونالدو ليلة ضياع حلم الأبطال

تعرض مانشستر يونايتد لخسارة ضخمة ضد برايتون في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف نظيفة بمشاركة كريستيانو رونالدو.

الخسارة قضت على آخر أمل متبقي لمانشستر يونايتد من أجل الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث تجمد رصيد الفريق عند النقطة الـ 58 وتبقى له مباراة واحدة فقط.

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مانشستر يونايتد يتبقى له مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي سيخوضها ضد كريستال بالاس في الـ 22 من الشهر الجاري وحتى لو فاز بها سيصبح رصيده 61 نقطة وهو نفس الرصيد الحالي لتوتنهام صاحب المركز الخامس والذي يملك ثلاث مباريات أقل، وسيكون من المستحيل الوصول لعدد النقاط الخاص بآرسنال صاحب المركز الرابع بـ 63 نقطة.

المباراة شارك فيها كريستيانو رونالدو بشكل أساسي، لكنه لم يقدم أفضل ما لديه، حيث ظهر بصورة باهتة، وكان أحد أسباب الهزيمة.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقامه في المباراة:

شارك رونالدو لمدة 90 دقيقة ولم يغادر أرض الملعب سوى مع صافرة النهاية، ولمس الكرة 47 مرة وأخرج 27 تمريرة صحيحة من أصل 38.

برايتون 4 - 0 مانشستر يونايتد! 🔚



الشياطين الحمر فقدوا أي فرصة في الحصول على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا! ❌



أسوأ مواسم الفريق في البريميرليج 🤦‍♂️ pic.twitter.com/PAhohb1ljG — GOAL Arabia (@GoalAR) May 7, 2022

حاول رونالدو لعب كرة عرضية واحدة ولم تنجح، وكانت نسبة تمريراته الصحيحة 71% ولم يفز بأي التحام أرضي وفاز بالتحام هوائي واحد من أصل أربعة.

خسر رونالدو الكرة 13 مرة وشتت الكرة مرة وحيدة ولم يكن له أي مساهمات دفاعية غير تلك، وحاول التسديد أربع مرات جاءت كلها خارج المرمى.