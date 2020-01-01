دون تباعد اجتماعي .. خطة مبتكرة من أونيون برلين لإعادة الجمهور

كرة القدم افتقدت الجمهور بعد العودة

أعلن أونيون برلين الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الألمانية عن خطته من أجل إعادة الجمهور لمدرجات ملعبه بداية من الموسم المقبل والتي لن تعتمد على التباعد الاجتماعي.

ونجح أونيون في البقاء ضمن الدرجة الأولى في ظهوره هذا الموسم بالبوندسليجا رغم قلة الموارد المالية، ولكن أنهى الموسم في الترتيب الحادي عشر.

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وذكر أونيون أنه يسعى لإخضاع كل الجمهور الذي يريد حضور المباريات بملعب "أندير ألتين فورستري" وسعته 22 ألف متفرج للفحص الخاص بكوفيد 19 قبل اللقاءات.

وإذا أراد مشجع التواجد بالمدرجات، عليه الخضوع للفحص قبل 24 ساعة من المباراة وتقديم نتيجته السلبية للسماح له بالدخول، بالإضافة لتذكرة المباراة.

ويريد أونيون الحصول على موافقة السلطات على خطته من أجل البداية في الاستعدادات لتطبيقها مع انطلاق منافسات الكرة من جديد في ألمانيا سبتمبر المقبل.

وحاول مسؤولو النادي تجربة فكرة التباعد الاجتماعي في الملعب، ولكن لم تكن ناجحة لأن معظم قطاعاته تعتمد على وقوف الجمهور معاً، وذلك بحسب الرئيس ديرك زيجلر.

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الجدير بالذكر أن بلدية برلين منعت أي تجمعات رياضية حتى الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل، وليس واضحاً بعد موقفها من خطة النادي الكروي.