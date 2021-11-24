دون أي تسديدة.. أداء مُحبط من ميسي أمام مانشستر سيتي

في لقاء مخيب للآمال بالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان، سقط الفريق الفرنسي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان حاضرًا في المباراة، لكن يبدو أنه كان حاضرًا بجسده فقط، حيث لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى مانشستر سيتي طوال دقائق اللقاء.

هدف باريس سان جيرمان سجله كيليان مبابي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وبعدما بدا أن ميسي هو من صنع الهدف، أكدت الإعادات أن أحد مدافعي مانشستر سيتي نجح في لمس الكرة وغير اتجاهها قبل أن تصل إلى الفرنسي الشاب.

ولعب ميسي في الجبهة اليمنى هجوميًا كما هي العادة، لكنه كان عبئًا على أشرف حكيمي دفاعيًا، حيث تكفل النجم المغربي بكل العمل الدفاعي أمام رحيم ستيرلينج.

ماذا قدم ميسي أمام مانشستر سيتي؟

ميسي بدأ المباراة أساسيًا إلى جوار كيليان مبابي ونيمار في خط الهجوم، ولعب كافة الدقائق.

وبطبيعة الحال لم يسجل ميسي أو يصنع أي أهداف في مباراة مانشستر سيتي.

على المستوى الهجومي، لم يهدد ميسي مرمى البرازيلي إيدرسون طوال دقائق المباراة، حيث سدد الكرة مرة واحدة فقط اصطدمت في الدفاع.

كما أن محاولات ميسي المعتادة في المراوغة بالكرة اقتصرت على مرة واحدة نجح فيها.

وفي المجمل، لمس ميسي الكرة 53 مرة خلال المباراة، وتمكن من تمرير 39 تمريرة صحيحة من أصل 44 محاولة بنسبة 89%.

كما قدم ميسي تمريرة مفتاحية واحدة فقط خلال اللقاء، ولعب عرضية واحدة غير صحيحة، فيما مرر كرتين طويلتين بشكل صحيح.

على مستوى التدخلات الدفاعية، فقد نجح ميسي في ثلاثة من أصل أربع تدخلات أرضية، وقام بتدخل هوائي واحد بصورة صحيحة.

فيما فقد ميسي الكرة سبع مرات، وحصل على خطأين خلال المباراة.