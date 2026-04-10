كان دونييل مالين يوم الجمعة البطل الكبير لروما. فقد وقّع الجناح على هاتريك أمام بيزا (3-0)، ليواصل الرومانيون، وهم سادس الدوري الإيطالي، المنافسة بقوة على بطاقات دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

افتتح مالين التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة. فقد اخترق الدولي الهولندي منطقة جزاء بيزا بمجهود فردي ثم سدد بإتقان داخل الشباك. وجاء الهدف الثاني قبل دقيقتين من صافرة الاستراحة: تلقى مالين تمريرة من ديفين رينش ولم يخطئ من مسافة قريبة. وقبل ذلك بقليل، أصاب لورينزو بيليغريني العارضة من ركلة حرة.

وأكمل مالين المراوغ هاتريكَه بعد دقائق من بداية الشوط الثاني، بعدما وضعه ماتياز سولي في وضعية مثالية بتمريرة ذكية. وهذا هو هدفه الحادي عشر بالفعل مع روما في أربع عشرة مباراة. وبعشرة أهداف، يحتل الهولندي المركز الثالث في قائمة الهدافين. ولا يتقدم عليه سوى لاوتارو مارتينيز (16 هدفاً لإنتر) وأناستاسيوس دوفيكاس (11 هدفاً لكومو).

وانتقل مالين في يناير إلى روما على سبيل الإعارة قادماً من أستون فيلا. وفي حال التأهل إلى المنافسات الأوروبية، يمكن لروما شراء الجناح بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو. وبالمبلغ نفسه، انتقل مالين في يناير 2025 من بوروسيا دورتموند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن الهاتريك سيزيد من فرص حصول مالين على وقت لعب أكبر مع المنتخب الهولندي. فقد لعب في نهاية مارس 70 دقيقة كمهاجم أمام النرويج (فوز 2-1). وبعد أربعة أيام، استبدله المدرب رونالد كومان خلال ربع ساعة، بعدما عدّل خطته عقب البطاقة الحمراء لدينزل دومفريس، وأدخل لوتشاريل خيرتراويدا إلى أرض الملعب.

ويمتلك مالين 13 هدفاً في 51 مباراة دولية. وكان المهاجم حاضراً في يورو 2021 و2024. وقد استبعده المدرب السابق لويس فان خال من قائمة مونديال 2022 في قطر.