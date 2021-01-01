دومينيك يُثير الجدل مجددًا: أريد التعاقد مع مارادونا في نانت ولكن!

تصريحات مثيرة للجدل حقًا..

سخر ريمون دومينيك، المدير الفني لنانت، من فكرة عدم ضم أحد اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، معتبرًا أنه أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

وتولى دومينيك مهمة تدريب نانت في الأسابيع الماضية بعقد ممتد حتى نهاية الموسم بعد عشر سنوات قضاها بعيدًا عن التدريب في أعقاب تجربته المأساوية مع منتخب فرنسا.

ولطالما كان دومينيك مثار جدل كبير بسبب تصريحاته وطريقة تعامله مع اللاعبين، وهذه المرة علّق بطريقته الخاصة على انتقال جان لوكاس إلى بريست.

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نانت حاول بشتى السبل التعاقد مع جان لوكاس لاعب ليون الحالي، لكن في نهاية المطاف اختار اللاعب الذهاب إلى بريست البعيد عن صراع الهبوط، لا في حال كتيبة دومينيك.

بدوره، قال دومينيك حيال ذلك "هو ليس هنا، إنه في بريست. وددت أن أتعاقد مع دييجو آرماندو مارادونا، ولكنه توفى، هذه هي الحياة".

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تصريحات المدرب البالغ من العمر 68 عامًا انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض أن هذه مجرد بداية لمزيد من الجدل المعتاد لدومينيك.

الجدير بالذكر أن دومينيك خلال رحلته مع منتخب فرنسا لم يكن يضم لاعبين بعينهم كبيريس بسبب انتمائهم لبرج العقرب، كما تشاجر مع باتريس إيفرا ونيكولاس أنيلكا خلال مونديال 2010 الكارثي.