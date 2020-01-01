دومينيك سوبوسلاي .. ريال مدريد يجد بوشكاش الجديد

موهبة مجرية تجذب أنظار الجميع

في خمسينات القرن الماضي اشتهر ريال مدريد بثلاثي الرعب ألفريدو دي ستيفانو، خينتو، والمجري فيرينك بوشكاك، الأخير الذي كان من الأفضل في عصره، وكان النجم الأبرز في منتخب مجري لعب نهائي كأس العالم وكان من الأقوى بتلك الفترة.

الآن وبعد قرابة 60 عاماً يعود النادي الملكي اسمه للارتباط بمجري آخر، وهو دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان ريد بول سالزبورج الشاب، والذي يحظى بمتابعة قوية في جميع أنحاء القارة العجوز.

من مواليد العام 2000، بدأ في 2015 مشواره مع الكرة في بلاده مع فيديتون ثم MTK، ثم ترحل إلى النمسا مع AKA ومن بعده ليفيرينج، حتى التقطته الأعين الخبيرة لكشافي سالزبورج وضمته مقابل فقط نصف مليون يورو في 2018.

وإذا كان إرلينج هالاند وتاكومي مينامينو لفتا الأنظار بشكل أكبر في مشاركة بطل النمسا بدوري الأبطال، ولكن من تابع الفريق عن كثب بالتأكيد لاحظ سوبوسلاي في خط الوسط بسبب دوره الكبير ومجهوده الوافر.

يمكن اعتبار المجري صاحب العشرين عاماً اللاعب العصري الذي يبحث عنه الجميع، إذ يجيد في جميع مراكز خط الوسط، كما ظهر بشكل طيب بمركز الجناح الأيسر، ويتميز بدقة التمرير، بالإضافة للتصويب القوي من مسافات بعيدة.

نظرة على أرقام سوبوسلاي تعطي فكرة عن السبب الكبير وراء الاهتمام به، الموسم الحالي في 14 مباراة بين المحلي والقاري سجل خمس مرات وصنع تسعة أهداف، وفي مجمل فترته مع الفريق النمساوي حتى الآن سجل 22 هدفاً وصنع 33 في 75 مباراة!

تألق الشاب الموهوب لم يقتصر على سالزبورج، ولكن امتد للمنتخب المجري، فساهم في صعوده لنهائيات أمم أوروبا بفضل هدف قاتل في الثانية الأخيرة من لقاء الملحق أمام أيسلندا بعد انطلاقة لقرابة 50 ياردة وتسديدة رائعة توج بها مجهوده.

90th minute ⏰



Hungary need a goal to qualify for EURO 2020 🙏



Dominik Szoboszlai does this 😱



Special talent 😍pic.twitter.com/ND93AhxYwd — Goal (@goal) November 19, 2020

الهدف القاتل هو الثالث بقميص المجر في 12 مباراة تحول فيها سريعاً لنجم البلاد والدينامو لخط الوسط في تشكيل المدرب الإيطالي ماركو روسي الذي لم يخف في أي فرصة انبهاره بإمكانيات لاعبه.

أرقام ومستويات سوبوسلاي المبهرة لم تمر مرور الكرام على كبار أوروبا، فمن تابع هالاند بالتأكيد لاحظ من يموله بكل تلك الكرات أمام المرمى، وكانت البداية مع ميلان الذي فتح خطاً ساخنا لضمه وقتما كان قريباً من تعيين رالف رانجنيك مدرباً.

المدرب الألماني الذي كان يتولى القطاع الرياضي في شركة "ريد بول" كان يعرف سوبوسلاي جيداً وهو أحد مكتشفيه، ومن هنا كان إصراره على ضمه معه للروسونيري، ولكن الصفقة توقفت بسبب عدم تعيين رانجنيك، وإن استمر اهتمام ميلان قوياً.

وإذا كان ميلان أول المهتمين بسوبوسلاي، فهناك من يتابع بهدوء الموقف ويعرف أنه بإمكانه ضمه في أي لحظة بكل سهولة، ألا وهو لايبزيج، الشقيق الأكبر لسالزبورج، والذي أشارت بعض التقارير إلى أنه سيضم اللاعب بالفعل في يناير ولن يجد مشكلة في دفع قيمته البالغة 20 مليون يورو.

ريال مدريد هو الآخر دخل قائمة المهتمين، ومن قبله آرسنال، فريقان باحثان عن تجديد دماء خط الوسط، وخصوصاً النادي الملكي الذي يبحث عن ثلاثي جديد بدلاً من لوكا مودريتش - كاسيميرو - طوني كروس بعد أن شاهد مفعول حيوية وشباب فيديريكو فالفيردي.

سوبوسلاي هو اللاعب الحلم لأي نادي وليس فقط الأندية المذكورة، صغير في السن ولكن يملك خبرات قوية من فترته مع سالزبورج، يجيد في أكثر من مركز وقوي بدنياً، والأهم أن سعره البالغ 20 مليون يورو يعد لا شيء في الزمن الحالي، خصوصاً وأن مشاركته في اليورو الصيف المقبل بالتأكيد سترفع من سعره، فمن يكون الفائز بتوقيع سوبوسلاي؟