دومينيك سوبوسلاي .. ريال مدريد يجد بوشكاش الجديد

في خمسينات القرن الماضي اشتهر ريال مدريد بثلاثي الرعب ألفريدو دي ستيفانو، خينتو، والمجري فيرينك بوشكاك، الأخير الذي كان من الأفضل في عصره، وكان النجم الأبرز في منتخب مجري لعب نهائي كأس العالم وكان من الأقوى بتلك الفترة.

الآن وبعد قرابة 60 عاماً يعود النادي الملكي اسمه للارتباط بمجري آخر، وهو دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان ريد بول سالزبورج الشاب، والذي يحظى بمتابعة قوية في جميع أنحاء القارة العجوز.

من مواليد العام 2000، بدأ في 2015 مشواره مع الكرة في بلاده مع فيديتون ثم MTK، ثم ترحل إلى النمسا مع AKA ومن بعده ليفيرينج، حتى التقطته الأعين الخبيرة لكشافي سالزبورج وضمته مقابل فقط نصف مليون يورو في 2018.

وإذا كان إرلينج هالاند وتاكومي مينامينو لفتا الأنظار بشكل أكبر في مشاركة بطل النمسا بدوري الأبطال، ولكن من تابع الفريق عن كثب بالتأكيد لاحظ سوبوسلاي في خط الوسط بسبب دوره الكبير ومجهوده الوافر.

يمكن اعتبار المجري صاحب العشرين عاماً اللاعب العصري الذي يبحث عنه الجميع، إذ يجيد في جميع مراكز خط الوسط، كما ظهر بشكل طيب بمركز الجناح الأيسر، ويتميز بدقة التمرير، بالإضافة للتصويب القوي من مسافات بعيدة.

نظرة على أرقام سوبوسلاي تعطي فكرة عن السبب الكبير وراء الاهتمام به، الموسم الحالي في 14 مباراة بين المحلي والقاري سجل خمس مرات وصنع تسعة أهداف، وفي مجمل فترته مع الفريق النمساوي حتى الآن سجل 22 هدفاً وصنع 33 في 75 مباراة!

تألق الشاب الموهوب لم يقتصر على سالزبورج، ولكن امتد للمنتخب المجري، فساهم في صعوده لنهائيات أمم أوروبا بفضل هدف قاتل في الثانية الأخيرة من لقاء الملحق أمام أيسلندا بعد انطلاقة لقرابة 50 ياردة وتسديدة رائعة توج بها مجهوده.

