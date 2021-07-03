جيريمي دوكو جناح منتخب بلجيكا لفت الأنظار خلال مواجهة إيطاليا في ربع نهائي اليورو.

قبل انطلاق مباراة إيطاليا وبلجيكا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وعند إعلان التشكيل الرسمي لمنتخب "الشياطين الحمر"، كانت المفاجأة الكبرى وجود اسم جيريمي دوكو أساسيًا مع فريق المدرب روبيرتو مارتينيز.

من هو جيريمي دوكو؟

ولد جيريمي دوكو في مدينة أنتويرب البلجيكية، يوم السابع والعشرين من مايو 2002، أي أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، ويصل طوله إلى 1.71 سم.

بدأ دوكو مسيرته الكروية بعمر صغير في أحد الأندية المحلية في مدينته، قبل أن ينتقل بعمر 10 سنوات إلى نادي أندرلخت تحديدًا في عام 2012.

وبعدما تم تصعيد دوكو إلى الفريق الأول في أندرلخت عام 2018، راقبته أعين عدد من كشافي الأندية الأوروبية، ونجح نادي رين الفرنسي في الظفر بخدماته في أكتوبر 2020، في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وعلى صعيد المشاركات مع منتخب بلجيكا، فقد تدرج دوكو لجميع الفئات السنية في صفوف "الشياطين الحمر"، قبل أن يقرر مارتينيز أن يستدعيه إلى المنتخب الأول في عام 2020.

ولعب دوكو أول مباراة له مع بلجيكا في 5 سبتمبر 2020 ضد منتخب الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، وسجل هدفه الأول بعد ثلاثة أيام في المواجهة ضد أيسلندا.

ماذا قدم جيريمي دوكو أمام إيطاليا؟

لعب دوكو المباراة كاملة أمام إيطاليا في ربع نهائي أمم أوروبا، وحصل على تقييم 7.5 من 10 نقاط، عبر موقع "هوسكورد" لتحليل الأداء.

وصلت نسبة التمريرات الصحيحة للبلجيكي الشاب إلى 86%، حيث مرر الكرة 21 مرة منها 18 تمريرة صحيحة، ولم يقدم أي تمريرة مفتاحية.

ما جذب الأنظار إلى دوكو في مواجهة إيطاليا، كان قدرته المذهلة على الركض بالكرة والمراوغة، وحسب "هوسكورد" فإن دوكو كان الأفضل في المباراة بفارق كبير عن أقرب لاعب من الفريقين من حيث المراوغات.

وقام البلجيكي الشاب بثمان مراوغات صحيحة من أصل 13 محاولة بنسبة 62%، ويأتي بعده نيكولو باريلا لاعب وسط إيطاليا، بثلاث مراوغات صحيحة فقط.

ورغم أن دوكو لم يسجل أو يصنع، إلا أن واحدة من مراوغاته تسببت في ركلة جزاء نهاية الشوط الأول، تمكن من خلالها روميلو لوكاكو من تسجيل هدف بلجيكا الوحيد خلال اللقاء.

كيف اشتهر دوكو في لعبة "فيفا"؟

وربما كان وجود دوكو أساسيًا أمام إيطاليا مفاجأة للكثيرين، لكنه لم يكن مفاجئًا لمحبي لعبة "فيفا"، حيث اشتهر البلجيكي الشاب بشدة في أوساطهم، وجاء تألقه في المباراة ليشعل وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من جانب محبي اللعبة.

ورغم أن بطاقة دوكو في نسخة "فيفا 21" يصل إجمالي قوتها إلى 71 من أصل 100، لكنه يتمتع بسرعة كبيرة تصل إلى 92، وهو ما جعله هدفًا لمحبي "طور المهنة" في اللعبة، بسبب عمره الصغير وسرعته العالية، والقدرة الكبيرة على التطور.

Fifa 20 Rochdale career mode, Jeremy Doku is coming to life rn🔥 pic.twitter.com/Mku8WZ2uad — Daniel (@dan6242) July 2, 2021

زيارة إلى ليفربول.. وصفقة لم تكتمل

صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، كشفت تفاصيل الزيارة التي قام بها دوكو إلى ليفربول في عام 2018، ومحاولة "الريدز" التي لم تكتمل للظفر بخدمات اللاعب.

ورغم جهود يورجن كلوب وستيفن جيرارد وساديو ماني، إلا أن دوكو في نهاية المطاف لم ينتقل إلى ليفربول، وفضل أن يسير في طريق مختلف تمامًا.

وقال دوكو في تصريحات نقلتها الصحيفة الإنجليزية: "كنت سأبلغ 16 عامًا، وهذا هو العمر الذي يمكن فيه توقيع عقد احترافي، والكثير من الفرق أرادت رؤيتي".

وأضاف: "تحدثت مع كلوب، وجيرارد، وماني، وفاينالدوم، لقد تحدثت كثيرًا مع ماني في الحقيقة، لكن لم نتطرق إلى كرة القدم".

وأكمل: "تحدثنا عن كل شيء، وقال لي إنني لا زلت صغيرًا ولا زال الوقت أمامي، ولم يكن يحاول إقناعي أو يؤكد لي أنني سأنجح في ليفربول".

وأكدت الصحيفة أن ليفربول دعا دوكو ووالديه إلى زيارة تعريفية بالنادي، بما في ذلك جولة في ملعب أنفيلد، ومركز تدريبات ميلوود، كما قام بمحادثات مع نجوم الفريق، وتفاوضوا حول الراتب، وشاهدوا منزلًا.

وفي النهاية تمكن أندرلخت من إقناع دوكو وعائلته بتوقيع عقد احترافي، قبل أن يرحل في نهاية المطاف إلى نادي رين.

جيريمي دوكو كان يبلغ من العمر 16 عامًا 👦



عندما أخبره كلوب أنه قد يكون وريث ماني إذا انضم إلى ليفربول 🔴



حينها رفض اللاعب فكرة الانضمام إلى فريق كبير في هذا العمر 😳



دوكو تألق رفقة بلجيكا خلال #EURO2020 🤩



لافتًا أنظار كبار أوروبا، قد نراه قريبًا يحقق حلمه 🙏 pic.twitter.com/dCOyWVLOAy — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2021

أفضل من نيمار ومبابي

في موسم 2020-2021، كشفت الإحصائيات أن دوكو هو أفضل مراوغ في بطولة الدوري الفرنسي، متفوقًا على نجمي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وقال دوكو عن ذلك في تصريحات لإحدى الصحف البلجيكية: "عندما كنت صغيرًا، كثيرًا ما كان يقال إنني أراوغ كثيرًا، وكانوا يطالبونني بالتوقف، لكن لم أتلفت إلى ذلك".

وأضاف: "هناك نصيحة واحدة أوجهها إلى المراوغين الصغار، استمروا في فعل ذلك، حتى لو لم تنجحوا على الفور، لا تخافوا، الأمر يعتمد على مدى ثقتكم في أنفسكم، عندما أراوغ أعلم أنني سأتخطى منافسي نصف الوقت".

وأكمل: "لقد رأيت الإحصائيات مؤخرًا، أنا أفضل مراوغ في الدوري الفرنسي، ليس هذا سيئًا في دوري يلعب فيه نيمار ومبابي".

وتابع: "يلعب هنا العديد من النجوم الكبار، واللاعبون أقوى وأسرع من بلجيكا، ولا يمكن أن ترى نيمار أو مبابي في الدوري البلجيكي".

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