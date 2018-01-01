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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

دوسلدروف يُكبد دورتموند الخسارة الأولى في البوندسليجا

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دوسلدروف يفوز على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق فورتونا دوسلدروف فوزًا ثمينًا على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سبريت أرينا في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الألماني "بوندسليجا".

أصحاب الأرض تقدموا بهدف عن طريق اللاعب دودي لوكيباكيو في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتقدم دوسلدروف بهدف مقابل لا شيء.

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حاول أسود الفيستيفاليا معادلة النتيجة في الشوط الثاني ولكنهم اصطدموا بطموح أصحاب الأرض في تحقيق المفاجأة، وبالفعل نجحوا في مضاعفة النتيجة عن طريق اللاعب جيان زيمر في الدقيقة 56.

حاول بروسيا دورتموند العودة للمباراة، وبالفعل نجح في إحراز هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب باكو ألكاثير في الدقيقة 81، ولكنه لم ينجح في الدقائق القليلة المتبقية من معادلة النتيجة على الأقل.

بهذه النتيجة تلقى بروسيا دورتموند هزيمته الأولى في البوندسليجا هذا الموسم، ولكنه ظل في الصدارة بعد تجمد رصيده عند 39 نقطة.

بينما ارتفع رصيد فريق دوسلدروف عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر في ترتيب جدول المسابقة.

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