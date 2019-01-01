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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ما دوركيكي سيتين في انضمام بواتينج لبرشلونة؟

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@FCBarcelona_es
الكشف عن دور كيكي سيتين في ضم بواتينج لبرشلونة من ساسولو في سوق الانتقالات
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية الدور الذي قام به كيكي سيتين، المدير الفني لنادي ريال بيتيس، في توقيع برشلونة مع كيفين برنس بواتينج من ساسولو.

بواتينج انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ إيرنستو فالفيردي استقر على التعاقد مع كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، إلا أنّ النادي الأمريكي طلب 2.5 مليون يورو بجانب البطاقة الدولية وهو ما رفضته الإدارة.

وأشارت إلى أنّ النادي رفض ضم ألفارو موراتا من تشيلسي بسبب ارتفاع قيمة الصفقة كما حاول إعادة سيدريك باكامبو إلى الليجا ولكن فريق بيكين الصيني رفض التخلي عنه.

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الصحيفة أوضحت أنّ بيب سيجورا، المدير الرياضي لبرشلونة، مع السكرتير الفني، إيريك أبيدال، تواصلا مع سيتين للاستفسار منه عن رأيه في مستوى بواتينج، إذ سبق وعمل الثنائي في لاس بالماس.

برشلونة قرر إتمام التعاقد مع بواتينج بعد إقناع فالفيردي وهو الأمر الذي انتهى في يومين فقط نظرًا للعلاقة الطيبة بين البلوجرانا وفريق ساسولو.

بواتينج تواجد في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانشيز بزخوان.

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