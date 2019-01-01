ما دوركيكي سيتين في انضمام بواتينج لبرشلونة؟

الكشف عن دور كيكي سيتين في ضم بواتينج لبرشلونة من ساسولو في سوق الانتقالات

كشفت تقارير صحفية الدور الذي قام به كيكي سيتين، المدير الفني لنادي ريال بيتيس، في توقيع برشلونة مع كيفين برنس بواتينج من ساسولو.

بواتينج انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ إيرنستو فالفيردي استقر على التعاقد مع كارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، إلا أنّ النادي الأمريكي طلب 2.5 مليون يورو بجانب البطاقة الدولية وهو ما رفضته الإدارة.

وأشارت إلى أنّ النادي رفض ضم ألفارو موراتا من تشيلسي بسبب ارتفاع قيمة الصفقة كما حاول إعادة سيدريك باكامبو إلى الليجا ولكن فريق بيكين الصيني رفض التخلي عنه.

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سفر رئيس برشلونة بارتوميو، إلى هولندا للتفاوض مع اللاعب ومسئولي آياكس أتى بثماره وحوّل وجهته من فريق العاصمة الفرنسية إلى البلوجرانا. pic.twitter.com/NkRjgWWQAd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

الصحيفة أوضحت أنّ بيب سيجورا، المدير الرياضي لبرشلونة، مع السكرتير الفني، إيريك أبيدال، تواصلا مع سيتين للاستفسار منه عن رأيه في مستوى بواتينج، إذ سبق وعمل الثنائي في لاس بالماس.

برشلونة قرر إتمام التعاقد مع بواتينج بعد إقناع فالفيردي وهو الأمر الذي انتهى في يومين فقط نظرًا للعلاقة الطيبة بين البلوجرانا وفريق ساسولو.

بواتينج تواجد في قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانشيز بزخوان.