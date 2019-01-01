دور الجناح يفسح المجال أمام مشاركة جيسوس وأجويرو معًا

كيف يحل بيب جوارديولا معضلة جابرييل جيسوس وأجويرو

يبدو أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد وجد حلًا لمعضلة جابرييل جيسوس وسيرخيو أجويرو.

وفي الفترة الأخيرة، قدم كلا المهاجمين أداء مميزًا جعلهما محورًا للمدوارة في تشكيل بيب جوارديولا الذي لم يستقر على لعب أحدهما أساسيًا على حساب الآخر.

ولكن في المباراتين الأخيرتين، يبدو أن جوارديولا قد بحث عن الحل خارج الصندوق، وذلك من خلال البحث عن دور جديد لجابرييل جيسوس دون المساس بمركز أجويرو الأساسي.

وشارك جيسوس في مركز الجناح مؤخرًا أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو وفي المباراة التي لعبت قبلها في البريميرليج أمام أستون فيلا.

وقدم جيسوس أداء مميزًا، الأمر الذي جعل جوارديولا يفكر في إشراكه في هذا المركز مع الإبقاء على أجويرو في مركز المهاجم الصريح.

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يذكر أن مانشستر سيتي لا يلعب بتشكيل واحد مستقر، حيث يقوم المدرب جوارديولا بالمداورة بين عدد من اللاعبين في مختلف المراكز.