الهيئة العامة للرياضة تُعلن إطلاق "تذاكر السعودية"

العديد من المفاجآت في حفل تدشين الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن إطلاق منصة إلكترونية موحدة لبيع تذاكر مباريات الموسم الجديد في الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلنت الهيئة عن عدة مفاجآت سارة وإيجابية لجماهير الدوري السعودي خلال حفل تدشينه المقام حاليًا، أبرزها تطوير الملاعب والنقل المجاني المتميز للمباريات وتطوير نقاط بيع للمطاعم والمقاهي في الملاعب وإطلاق منصة إلكترونية لعرض المباريات.

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وضمن تلك الخطوات الجديدة، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية باسم "تذاكر السعودية" تُتيح للأندية بيع تذاكر المباريات الخاصة بها إلكترونيًا مما يُسهل للجمهور الحصول عليها.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي عبى تويتر أن تلك المنصة ستُقدم الخدمة للأندية والجماهير ضمن منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية.