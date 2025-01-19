"لا يعنيني قدوم اللاعبين لدوري روشن" .. تييري هنري يعلق على مفاوضات الهلال مع محمد صلاح ويؤكد: السعودية ستكون مثل قطر

الأسطورة الفرنسية حضر للسعودية بدعوة من هيئة الترفيه..

بالطبع استغلت البرامج التليفزيونية قدوم تييري هنري؛ نجم منتخب فرنسا الأسبق، إلى المملكة العربية السعودية، لسؤاله عن النجوم الموجودين في دوري روشن، وكذلك الصفقات المتوقعة وعلى رأسها محمد صلاح؛ جناح ليفربول.

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الأسطورة الفرنسية حضر أمس السبت، حفل "جوي أوورد" المقام من قبل هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، لتكريم أفضل المبدعين وصناع المحتوى خلال عام 2024.

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وعلى هامش الحفل، تحدث هنري عن دوري روشن عبر برنامج "دورينا غير"، إذ قال: "الكلام ليس فقط عن الاتحاد ومدربه لوران بلان واللاعبين الفرنسيين الموجودين في السعودية، لكن أود الحديث عن كل ما يحدث في السعودية من صفقات والتنوع في الرياضيات، المملكة باتت تحتضن كل الأحداث الكبرى من شتى الرياضات، وكما قلت مونديال 2034 سيكون حدثًا كبيرًا، ومثلما نجحت قطر، متأكد أن نسخة السعودية ستكون واحدة من الأفضل على الإطلاق".

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وأضاف: "المستوى عالٍ وبه جودة، وهذا يعود للنجوم الموجودين في الدوري السعودي، وهذا يعكس تطور الكرة السعودية".

لكن في الختام، تم سؤال هنري عما يتردد بشأن اقتراب صلاح من التوقيع لنادي الهلال لتمثيله في كأس العالم للأندية 2025 إلا أن الفرنسي علق: "هذا لا يعنيني .. لا يعنيني، حضور اللاعبين هنا لا يعنيني".

يذكر أن تركي آل الشيخ هو أكثر من أثار الجدل حول صفقة مو والزعيم، إذ نشر صورة النجم المصري بقميص الهلال "فوتوشوب"، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، في خضم الحديث عن دخوله الفترة الحرة في عقده مع ليفربول في يناير الجاري وعدم الوصول لاتفاق بعد على التجديد.