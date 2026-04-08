دوري جوّي للنخبة 2026 .. نظام البطولة وتحديد الفائز وكل ما تريد معرفته

بطولة "دوري جوي للنخبة" تحت 21 عامًا كحلقة وصل حيوية بين قطاعي الناشئين والمحترفين. فقد أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه المسابقة الشبابية المتطورة بعد دراسة مستفيضة لتجربة الدوري الرديف السابق، حيث تم تصميمها خصيصًا لتكون بيئة خصبة لصقل المواهب الواعدة.

لا تهدف البطولة مجردًا إلى إقامة منافسات رياضية، بل تسعى إلى تحقيق رؤية أعمق تتمثل في سد الفجوة بين الفئات السنية وفرق الدرجة الأولى. من خلال توفير مسابقات منتظمة عالية المستوى، يصبح اللاعبون الشبان أكثر استعدادًا للاندماج في البطولات المحترفة.

يكمن الهدف الاستراتيجي في تمكين الأندية من اكتشاف المواهب الجديدة بشكل منهجي، مع التركيز على ضمان حصول كل لاعب على دقائق لعب كافية لتطوير مهاراته. هذا النهج يضمن بناء جيل جديد من اللاعبين السعوديين المؤهلين للمنافسة محليًا ودوليًا، مما يعزز مسيرة التحول الشامل التي تشهدها الرياضة السعودية.

لمشاهدة مباريات دوري جوّي على منصة stc tv اضغط هنا

Getty/Goal

ما هو دوري جوي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا؟

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا "دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا" ضمن خطة تطويرية متكاملة للشباب. وتحظى البطولة برعاية من stc tv لموسمين كاملين انطلاقًا من 2025-2026.

اعتمد المشروع في يناير 2025، ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

ويعتمد نظام التأهل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث يتأهل الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى النادي الأكثر تميزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

وتقام المنافسات على مرحلتين:

مرحلة الدوري: ويتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من فرق دوري روشن و6 من فرق دوري يلو) ويخوض كل فريق 20 مباراة موزعة بين 10 على أرضه و10 خارج أرضه بنظام النقط.

مرحلة التصفيات: وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر في ملحق يؤهل الأربعة فرق المتبقية إلى ربع النهائي، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية وتحديد البطل.

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري جوي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حقوق بث مباريات دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا.

جدول ترتيب المرحلة الأولى في دوري جوّي للنخبة السعودي تحت 21 عامًا 2025-2026