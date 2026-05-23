دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | عنكبوت القادسية.. عبدالله المحيسن "أفضل حارس" في موسم 2025-2026

بعد موسمهم الرائع في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، التي نُقِلت عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ كان لزامًا أن يتوّج أي لاعب في نادي القادسية، بجائزة ما.

هذا ما فعله عبدالله المحيسن، حارس مرمى فريق القادسية تحت 21 عامًا؛ الذي قاد ناديه إلى نصف نهائي دوري جوّي للنخبة، قبل الخروج أمام الفتح "الوصيف".

المحيسن أو عنكبوت القادسية، تحصل على جائزة "أفضل حارس" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وفيما يلي.. معلومات "سريعة" عن المحيسن:

* السن: 19.

* النادي السابق: الجيل.

* تاريخ الانضمام للقادسية: فبراير 2025.

ويتمتع المحيسن بإمكانات كبيرة للغاية، سواء في رد الفعل أو بناء الهجمة من الخلف؛ حيث لا يُمكن أن ننسى تصديه لـ"3 ركلات جزاء" ضد نادي التعاون، في إياب دور ربع النهائي.

ومثّل حارس القادسية الفئات السنية للمنتخب السعودي، وتحديدًا فريقي تحت 19 و20 سنة؛ في انتظار اتخاذ خطوة أكبر، في الفترة القادمة.