الاتحاد لم يعد بمأمن في صدارة دوري جوّي للنخبة، فهزيمته أمام الحزم، مع سقوط الأهلي بثنائية الرياض، أشعلت حدة المنافسة في القمة، حتى أن "3" نقاط فقط في تلك الجولة، كفيلة بأن تغير العديد من المراكز، سواءً بين المتأهلين "مباشرة" للأدوار الإقصائية، أو حتى المتواجدين في مراكز الهبوط.

وعبر السطور التالية، نستعرض جدول مباريات الجولة الثانية عشرة، والقمة الجديدة المرتقبة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا..

كلاسيكو "عليه جدل" .. والهلال والأهلي ضد "أصحاب الثنائية"

في الفترة الماضية، وقبل قمة النصر والأهلي "المؤجلة" في دوري روشن السعودي، كان الجدل سائدًا حول ماهية الكلاسيكو في المملكة، خاصة مع تأكيد الناقد عدنان جستنيه، على أن هذا اللقب لا يجوز إلا في مباريات الهلال والاتحاد.

وبين هذا الجدل، نشاهد قمة النصر والاتحاد، في ميدان الأمير فيصل بن فهد الرياضية، حيث يواصل "الأصفر" صحوته، ليهدد صدارة العميد، أمام زحف الرياض، الذي يواجه الأنصار، متذيل ترتيب دوري جوّي للنخبة، والذي باتت المؤشرات تتجه حول حجزه أول مقاعد الهبوط، وإلا فإنه بحاجة لانتفاضة من أجل البقاء.

النصر الذي قدم أسبوعًا قويًا أمام الاتحاد، في ثلاث مباريات بمختلف الفئات السنية، بين هدف كريستيانو جونيور في شباكه، في مباراة تحت 17 عامًا، والتعادل (2-2)، وكذلك التعادل (1-1) في مباراة تحت 15 عامًا، ثم اكتساح العميد (4-1) في مباراة تحت 18 عامًا، بفضل هاتريك حسان الأسمري، فيما يطمح العالمي لاستكمال اللوحة، بانتصار قد يضع صدارة الاتحاديين على حافة الخطر.

وبينما كانت الجولة الماضية شاهدة على عدد من الثنائيات، فإن الهلال سيضرب موعدًا مع الوحدة، الذي شهد تألق سطام اللحياني بهدفيه ضد الأخدود، وكذلك الأهلي الذي سيواجه الخليج، المنتشي بثلاثية الأنصار، التي وقع سعود بوشقراء على اثنين منها.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشرة:

الأحد 29 نوفمبر:

- مباراة الخلود ضد الوطن "17:50".

- مباراة الأخدود ضد القادسية "18:10".

- مباراة النصر ضد الاتحاد "20:00".

- مباراة الأهلي ضد الخليج "20:00".

الإثنين 30 نوفمبر:

- مباراة الهلال ضد الوحدة "15:10".

- مباراة نيوم ضد الفتح "16:40".

- مباراة الفيصلي ضد الجبلين "17:45".

- مباراة التعاون ضد الفيحاء "17:50".

- مباراة النجمة ضد ضمك "17:50".

- مباراة العروبة ضد التضامن "17:55".

- مباراة الحزم ضد الاتفاق "20:05".

الثلاثاء 1 ديسمبر:

- مباراة الأنصار ضد الرياض "16:45".

صدارة الاتحاد ونجم الأهلي .. الاثنان في خطر!

وبالعودة إلى ترتيب الدوري، فإن السمة حول الجولات الماضية، كانت في ضمان الاتحاد للصدارة أيا كانت النتيجة، إلا أنه بعد السقوط أمام الحزم، حامل اللقب، فإن هذه الجولة تقول إن أي تعثر جديد للعميد، سيعني هبوط صاحب الـ26 نقطة من القمة، في ظل مطاردة الرياض، الذي انتزع الوصافة من الأهلي، بعد وصوله لـ24 نقطة، تاركًا الراقي ثالثًا بـ22 نقطة.

وبعد تخطي الفتح، لا يزال التعاون في السباق، بحلوله رابعًا بـ21 نقطة، ليترك النموذجي يتساوى مع الهلال برصيد الـ20 نقطة، بينما يحل النصر سابعًا بـ17 نقطة، في الوقت الذي واصل فيه القادسية التراجع، حيث جاء بالمركز السادس عشر.

وكما هو الحال في صراع الهدافين، فإن موسى آدم، مهاجم الأهلي، ظل في الصدارة طويلًا برصيد الـ9 أهداف، إلا أن أمادو ديانج، نجم الحزم، استطاع أن يعادله أخيرًا، ليشعل هذا السباق، خاصة مع تسجيل خمسة لاعبين لـ8 أهداف، ما بين محمد العيسى "الاتفاق"، جيفرسون راموس "الفتح"، عمار الغامدي "الاتحاد"، بتال الحارثي "الرياض"، عبد المجيد شريف "التعاون".

دوري جوي للنخبة في سطور

وانطلق الموسم الثاني من مسابقة دوري جوّي للنخبة "2026-2027"، في الثالث والعشرين من أغسطس، ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تطوير المواهب الشابّة - تحت 21 عامًا - في ملاعب المملكة.

ويُقام دوري جوّي للنخبة، برعاية شركة stc، لمدة موسمين، حيث انطلقت المسابقة في الموسم الماضي، والتي تنقل عبر تطبيق stc tv مجانًا، من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإليكتروني أو رقم الهاتف المحمول، دون أي مقابل مادي.

النسخة الأولى شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رسخ ناديا الحزم والفتح، قاعدة "من يضحك أخيرًا"، بتأهل فريقين - من مرحلة الملحق - إلى المباراة النهائية، حيث توج الحزم بلقب النسخة الأولى، بعد الفوز على "النموذجي"، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتفت النسخة الأولى بعدد كبير من المواهب السعودية، فيما تعد المسابقة بمثابة "الخطوة الأولى" من أجل زيادة الاهتمام بالكوادر الشابّة، بالتزامن مع اتجاه رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، نحو العمل على زيادة الاهتمام بالكوادر الوطنية، مع قرار تطبيق لائحة لاعبي القائمة الإضافية للاعبين الشباب، إما سعوديين أو مواليد المملكة، لأندية روشن، اعتبارًا من موسم 2028-2029.

وبحسب نظام دوري جوّي للنخبة، تحت 21 عامًا، فقد جاء على النحو التالي..

* مرحلة الدوري بمشاركة 24 فريقًا، وتقام على مدار 20 جولة.

* بعد ختام الجولة العشرين، يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى "مباشرة" إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تنطلق من الدور ربع النهائي، وحتى المباراة النهائية.

* يتأهل أصحاب المراكز من الخامس إلى الثاني عشر إلى مرحلة الملحق، ليتأهل منهم أربعة فرق إلى دور الثمانية، برفقة الأندية المتأهلة مباشرة.

* تقام مباريات دور الثمانية ونصف النهائي، بنظام "الذهاب والإياب"، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة.

* يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى المرحلة الأدنى.

أما عن النسخة الحالية من دوري جوّي للنخبة، فإنها تشهد مشاركة أندية "الحزم (حامل اللقب)، الفتح، الاتفاق، الهلال، النصر، التعاون، القادسية، الاتحاد، الأخدود، نيوم، الوحدة، الفيحاء، الرياض، والعروبة، الأهلي، الخلود، ضمك، الجبلين، الخليج، النجمة".

وتوج باسم العريني، مهاجم التعاون، بجائزة هدّاف دوري جوّي للنخبة، عن موسم 2025-2026، برصيد 20 هدفًا، فيما حصد حارس القادسية، عبد الله المحيسن، جائزة أفضل حارس مرمى، بينما فاز حسان إدريس، لاعب الحزم، بجائزة الأفضل في المباراة النهائية.