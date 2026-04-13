دوري أبطال أوروبا، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تشعل حماس الملايين. في كل موسم تتنافس فرق القمة على الفوز بالكأس الثمينة ذات المقابض، ويحمل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز 15 من هذه الألقاب في خزائنه. كما فاز كريستيانو رونالدو بأربعة منها بنفسه. ويُعد «السيد دوري الأبطال» أيضًا صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (183 مباراة) والهداف التاريخي (140 هدفًا).

ستجدون هنا من يعرض / ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر.

DAZN ستظل حتى عام 2027 «موطن دوري أبطال أوروبا»، إذ سيتم هناك نقل شبه جميع المباريات على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: المباراة الكبرى في دوري الأبطال تُعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء على Amazon Prime Video. وعند وصول ممثل ألماني إلى النهائي، سيُعرض النهائي أيضًا على التلفزيون المجاني.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى 2030/31 ستبث Paramount+ معظم مباريات دوري أبطال أوروبا. أما Prime Video فسيعرض على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

ذلك لأن DAZN لم يحصل على حقوق البث، كما خرج Sky خالي الوفاض أيضًا.

يوفر SPOX بانتظام تغطية لحظية (Liveticker) لمباريات مختارة من دوري أبطال أوروبا، كي لا تفوتكم أي لقطة مهمة. ستجدون ما تبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

Getty Images