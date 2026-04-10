Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-LILLE-JUVENTUSAFP

ترجمه

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

القنوات الناقلة

أكبر بطولة دولية للأندية في أوروبا – دوري أبطال أوروبا – تعد أسبوعًا بعد أسبوع بإثارة ومواجهات من العيار الثقيل. لدى SPOX ستعرفون كل ما يتعلق بنقل مباريات دوري الأبطال.

تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تُشعل حماس الملايين. في كل موسم تتنافس فرق الصفوة على الفوز بالكأس الثمينة ذات المقابض، ويحمل صاحب الرقم القياسي ريال مدريد 15 من هذه الكؤوس في خزائنه. وقد فاز كريستيانو رونالدو بأربعٍ منها بنفسه. كما يُعد «السيد دوري الأبطال» صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (183 مباراة) والهداف التاريخي (140 هدفًا).

من يعرض/ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر، ستعرفونه هنا.

دوري أبطال أوروبا، جميع معلومات البث في لمحة: إلى متى لا تزال DAZN وAmazon Prime Video تمتلكان حقوق البث التلفزيوني؟

DAZN ستظل حتى عام 2027 «المنزل» لدوري أبطال أوروبا، إذ تُنقل هناك تقريبًا جميع المباريات على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: المباراة الكبرى في دوري الأبطال تُعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء على Amazon Prime Video. وفي حال بلوغ ممثل ألماني النهائي، فستُعرض المباراة النهائية أيضًا على التلفزيون المجاني.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى 2030/31 ستنقل +Paramount معظم مباريات دوري الأبطال. أما Prime Video فسيعرض على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

وذلك لأن DAZN لم يحصل على حقوق البث، كما أن Sky خرج أيضًا خالي الوفاض.

يقدّم SPOX بشكل منتظم تغطية نصية مباشرة (لايف تيكر) لمباريات مختارة من دوري الأبطال، كي لا تفوتكم أي لقطة مهمة. ستجدون ما تبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.

FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRID-TROPHYGetty Images

حقيقةمعلومات موجزة
المنظميويفا
التأسيس1955 (كأس أوروبا للأندية البطلة؛ منذ 1992/93 دوري أبطال أوروبا)
الفرق

36

أيام المباريات

17

أكثر اللاعبين مشاركةكريستيانو رونالدو (183)
الهداف التاريخيكريستيانو رونالدو (140)
الأكثر تتويجًاريال مدريد (15 لقبًا)
