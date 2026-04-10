دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تُشعل حماس الملايين. في كل موسم تتنافس فرق الصفوة على الفوز بالكأس الثمينة ذات المقابض، ويحمل صاحب الرقم القياسي ريال مدريد 15 من هذه الكؤوس في خزائنه. وقد فاز كريستيانو رونالدو بأربعٍ منها بنفسه. كما يُعد «السيد دوري الأبطال» صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (183 مباراة) والهداف التاريخي (140 هدفًا).

من يعرض/ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر، ستعرفونه هنا.

DAZN ستظل حتى عام 2027 «المنزل» لدوري أبطال أوروبا، إذ تُنقل هناك تقريبًا جميع المباريات على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: المباراة الكبرى في دوري الأبطال تُعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء على Amazon Prime Video. وفي حال بلوغ ممثل ألماني النهائي، فستُعرض المباراة النهائية أيضًا على التلفزيون المجاني.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى 2030/31 ستنقل +Paramount معظم مباريات دوري الأبطال. أما Prime Video فسيعرض على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

وذلك لأن DAZN لم يحصل على حقوق البث، كما أن Sky خرج أيضًا خالي الوفاض.

دوري الأبطال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - التغطية الحية لدى SPOX

دوري الأبطال، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

Getty Images