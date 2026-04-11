تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر عبر الإنترنت؟

دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة

أكبر بطولة دولية للأندية في أوروبا – دوري أبطال أوروبا – تعد أسبوعًا بعد أسبوع بالإثارة والمواجهات النارية. لدى SPOX ستتعرفون على كل ما يتعلق ببث مباريات دوري الأبطال.

تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تشعل حماس الملايين. في كل موسم تتنافس فرق الصفوة على الفوز بالكأس الثمينة ذات «الأذنين»، ويحمل ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي، 15 لقبًا من هذه الكؤوس في خزائنه. كما فاز كريستيانو رونالدو بأربعٍ منها بنفسه. ويُعد «السيد دوري الأبطال» أيضًا صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات (183 مباراة) والهداف التاريخي (140 هدفًا).

ستعرفون هنا من يعرض/ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر.

دوري أبطال أوروبا، جميع معلومات البث في لمحة: من يعرض/ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

دوري أبطال أوروبا، جميع معلومات البث في لمحة: إلى متى لا تزال DAZN وAmazon Prime Video تملكان حقوق البث التلفزيوني؟

DAZN ستظل حتى عام 2027 «موطن دوري أبطال أوروبا»؛ إذ تُنقل هناك تقريبًا جميع المباريات على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: مباراة القمة في دوري الأبطال تُعرض حصريًا كل يوم ثلاثاء على Amazon Prime Video. وفي حال تأهل ممثل ألماني إلى النهائي، فستُعرض المباراة النهائية أيضًا على القناة المفتوحة.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى 2030/31، ستنقل Paramount+ معظم مباريات دوري أبطال أوروبا. ويعرض Prime Video عندها على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

وذلك لأن DAZN لم يحصل على حقوق البث، كما أن Sky خرج خالي الوفاض أيضًا.

يقدّم SPOX بشكل منتظم متابعة لحظية (Liveticker) لمباريات مختارة من دوري أبطال أوروبا، كي لا تفوّتوا أي لقطة مهمة. ستجدون ما تبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.

حقيقةمعلومة موجزة
الجهة المنظمةالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)
التأسيس1955 (كأس أوروبا للأندية البطلة؛ منذ 1992/93 دوري أبطال أوروبا)
الفرق

36

أيام اللعب

17

صاحب الرقم القياسي في المشاركاتكريستيانو رونالدو (183)
الهداف القياسيكريستيانو رونالدو (140)
أكثر الفرق فوزًاريال مدريد (15 لقبًا)
