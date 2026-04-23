تأسست عام 1955 تحت اسم كأس أوروبا للأندية البطلة، ولا تزال دوري أبطال أوروبا حتى اليوم تشعل حماس الملايين. في كل موسم تتنافس فرق القمة على الفوز بالكأس ذات الأذنين الثمينة، ويحمل صاحب الرقم القياسي ريال مدريد 15 من هذه الكؤوس في خزانته. وقد فاز كريستيانو رونالدو بأربع منها بنفسه. كما أن السيد دوري الأبطال هو أيضًا صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات (183 مباراة) وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف (140 هدفًا).

من يعرض / ينقل مباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر، ستعرفون ذلك هنا.

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: إلى متى لا تزال DAZN وAmazon Prime Video تمتلكان حقوق البث التلفزيوني؟

DAZN سيظل حتى عام 2027 "موطن دوري أبطال أوروبا"، إذ سيتم نقل جميع المباريات تقريبًا هناك على التلفزيون والبث المباشر. الاستثناء الوحيد: تُعرض مباراة القمة في دوري الأبطال كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video. وفي حال وصول ممثل ألماني إلى النهائي، فستُعرض المباراة النهائية أيضًا على التلفزيون المجاني.

اعتبارًا من موسم 2027/28 حتى 2030/31 ستنقل Paramount+ الجزء الأكبر من مباريات دوري الأبطال. وسيعرض Prime Video حينها على الأقل مباراة القمة يوم الأربعاء.

لأن DAZN لم تُمنح حقوق البث، كما أن Sky خرجت أيضًا خالية الوفاض.

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - متابعة مباشرة لدى SPOX

SPOX يقدم بانتظام متابعة مباشرة لمباريات مختارة من دوري أبطال أوروبا، وبذلك لن تفوتكم أي لقطة مهمة. ستجدون ما تبحثون عنه على الصفحة الرئيسية.

دوري أبطال أوروبا، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

Getty Images

حقيقة معلومة مختصرة المنظم UEFA التأسيس 1955 (ككأس أوروبا للأندية البطلة؛ منذ 1992/93 دوري أبطال أوروبا) الفرق 36 أيام اللعب 17 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Cristiano Ronaldo (183) صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف Cristiano Ronaldo (140) صاحب الرقم القياسي في الفوز Real Madrid (15 لقبًا)

